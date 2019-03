Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio il parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul Diritto d’autore via libera dell’aula di Strasburgo l’accordo provvisorio raggiunta febbraio sulle nuove norme sul rispetto del Diritto d’autore in internet ne è passato con 348 349 36 astenuti le nuove norme europee sul copyright che includono salvaguardia della libertà di espressione consentiranno ha creato rivenditori di notizie di negoziare con i giganti del web una grande giornata per la per l’Europa il commento di Ricardo Franco Levi Presidente dell’Associazione italiana editori formulo i migliori auspici affinché tutti si sentono pienamente coinvolti per raggiungere Questo obiettivo per confermare con la forza della testimonianza quotidiana le migliori tradizioni di Roma e la sua missione E perché questo favoriscono la rinascita morale spirituale della città lo ha detto il papà gli amministratori Capitolini nell’aula Giulio Cesare durante la prima visita in Campidoglio Romadelicato lo splendore non si degrada i resti maestra di accoglienza integrazione auspicato Francesco colloquio privato con la sindaca Virginia raggi insieme si sono Affacciati dal balcone che dà sui fori Romani la lezione ce la fa ha detto la prima cittadina della capitale la fondatrice del comitato editoriale esclusivamente femminile dell’ inserto mensile dell’osservatore Romano donne chiesa mondo si sono dimessi denunciando una campagna Vaticana per scaricarli metterli sotto controllo diretto degli uomini che solo aumentato dopo aver denunciato l’abuso sessuale delle suore da parte del clero prendendo atto della decisione il direttore Andrea Monda ceduto Gian Maria Vian a dicembre afferma di aver sempre garantito autonomia ma interferito un grande incendio interessato nella notte le alture di Cogoleto nel Ponente di Genova una cinquantina di famiglie sfollate poi tutte rientrate con eccezione di due scuole chiuse come l’autostrada A10 tra Varazze e Arenzano poi riaperta In entrambe le direzioni Dalle prime ore del mattino sono intervenuti gli elicotteri della Regione due Canadairsarebbe tornata sotto controllo Spero che Rocco non sia stato doloso ma temo che lo sia la spina di non sarà leggera ha detto il governatore Toti 500 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore a causa delle porte 23 giovani sono stati fermati a Catania per violenza sessuale di gruppo su una ragazza americana di 19 anni che lavorava da tre mesi come baby-sitter alla pari in una famiglia della città di Abu sono stati commessi il 21 marzo in auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della Movida e ripresi dai tre con i telefonini sono stati identificati Grazie un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro e a quello uno dei violentatori l’ha inviato il giorno dopo Invitando a uscire ancora insieme ed è tutto buon proseguimento di ascolto. A più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa