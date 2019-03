Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sia la cittadinanza rami perché è come se fosse mio figlio dimostrato di aver capito il valore di questo paese ma il ministro è tenuto a far rispettare le leggi tratti di lavoro coraggio le leggi si possono superare lo ha detto il Primo Ministro dell’Interno Matteo Salvini A proposito del ragazzino che ha dato l’allarme ai Carabinieri del bus sequestrato a San Donato Milanese il parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul Diritto d’autore con 348 270 4936 minuti le nuove norme europee sul copyright che includono salvaguardia la libertà di espressione consentiranno al creatore di tori di notizie di negoziare con i giganti del web una grande giornata per la cultura e per l’Europa di Franco Levi Presidente dell’Associazione italiana editori grande vittoria per la stampa in Italia per il presidente degli editori di giornali europei Carlo Perrone Wikipedia torna in chiaro esito segnato nonostante le proteste dei miglioriGoogle la Direttiva è migliorata ma forse era comunque incertezza giuridica impatterà solo economie Creative digitali dell’Europa non cerco uno spazio per interventi previsioni della legge sull’interruzione volontaria della gravidanza il principio di autodeterminazione sancito dalla 194 Non può essere stravolto la scelta sull’aborto estremamente dolorosa è difficile negare questo dramma il tema della crescita demografica Sarebbe nella sua sentivo la ferma la ministra del MoVimento 5 Stelle per il sud Barbara Lezzi commentando La proposta della lega per la disincentivazione dell’aborto polemiche nei sistemi Italia corso Salvini noi tutte le famiglie italiane ma divorzio porto parità di diritti tra donne e uomini libertà di scienze per tutti non sono in discussione una rinascita morale spirituale di Roma e quella indicata dal papà nel discorso agli amministratori di Paola Giulio Cesare durante la visita in Campidoglio Roma è un organismo dedicato lo splendore non si degradi resti maestra di accoglienza integrazione ha detto Francesco con la sindaca Virginia raggi un colloquio privato insiemesono Affacciati dal balcone che dà sui fori Romani l’amministrazione ce la fa ha detto la prima cittadina della capitale dobbiamo ricostruire una unità tra di noi non umanismo ma uno sforzo collettivo con iniziative politiche in cui ci si sente parte di una stessa comunità che indichi una via al paese dobbiamo credere in noi stessi così il segretario del PD Nicola Zingaretti nella prima direzione dopo le lezioni alla guida di Dancing ha confermato che nel simbolo per il voto del 26 maggio ci sarà la scritta siamo europei.it dobbiamo rinnovare loro fa contro il rischio dei sovranisti tre giovani sono stati fermati a Catania per violenza sessuale di gruppo su una ragazza americana 19 anni che lavorava da tre mesi come baby-sitter alla pari in una famiglia della città gli abusi sono stati commessi il 21 marzo in auto dopo che la vittima era stata accompagnata avere i locali della Movida e ripresi dai tre con il telefono sono stati identificati Grazie un video che la ragazza aveva girato con loro in un locale del centro e a quello che uno dei violentatori l’ha inviato il giorno dopo Invitami a uscire ancora insieme la procura ha sequestrato un cavo di un tralicciolocalità salita Mazzetti a Cogoleto che potrebbe essere stata la causa che innescato il robot escluso il gesto doloso secondo i primi rilievi potrebbe essere stato un eccesso di tensione a innescare un corto circuito e Scusa la rottura accidentale il sostituto procuratore Fabrizio giri aperto un fascicolo per incendio colposo a carico di ignoti le fiamme anche alimentate dal vento forte hanno mandato in fumo 100 ettari di vegetazione quota 5 milioni per la dichiarazione di volontà alla donazione di organi tessuti numero raddoppiato in 15 mesi è raggiunto con la dichiarazione di una donna in Curtatone nel mantovano al momento del rinnovo della carta d’identità elettronica è proprio progetto una scelta in comune che consente di registrare la volontà con il rilascio del documento ai trainare la crescita i Più generosi a proves in provincia di Bolzano a Taurianova Reggio Calabria nella città di Bolzano era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa