Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si ha la cittadinanza rami perché come se fosse mio figlio Dopo le polemiche dei giorni scorsi legata al dibattito sullo ius soli il Ministro dell’Interno Matteo Salvini a sorpresa alla concessione della cittadinanza speciale per intero di origini egiziane che ha chiamato i soccorsi insieme al tuo compagno durante il sequestro dell’autobus da parte di Hosseini non si nel Milanese abbia mostrato di aver capito i valori di questo paese ha spiegato il vicepremier ma in settimana fa rispettare le leggi per atti di lavoro coraggio le leggi si possono superare ha aggiunto Cambiamo argomento il parlamento europeo ha approvato le nuove regole sul Diritto d’autore il via libera dell’aula di Borgo accordo provvisorio raggiunto a febbraio sulle nuove norme sul rispetto del Diritto d’autore in internet è passato con 348 274 9369 norme europee sul copyright che includonola libertà di espressione Mirna garantire che diritti e obblighi del Diritto d’autore di lunga data avanti nel mondo offline si applichino Ora anche online YouTube Facebook e Google News sono alcune delle piattaforme più direttamente interessate dalla nuova legislazione perché ultime diventa un’ora direttamente responsabili dei contenuti caricati sui loro siti cronaca un incendio ha devastato letture di Cogoleto in località capieso nel Ponente di Genova circa 70 persone sono state sfollate le scuole chiuse le fiamme divampate intorno alle 23:00 di lunedì hanno lambito le carreggiate la roba è stato alimentato dal forte vento che ha raggiunto i 100 km orari sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco provenienti da Genova La Spezia massa-carrara Piacenza e 30 volontari ancora da chiarire le cause anche se non si esclude la possibilità che innescare il rogo possa essere stata la caduta di un cavo di una palificazione elettricale mura di tecnologia Huawei Alza il livello della sfida con Samsung è Apple nel mercato degli smartphone dove ha chiuso il 2018 in forte crescita nonostante la crisi generale delle vendite in una Parigi la compagnia ilcinese ha svelato il 30 il p30 pro i nuovi telefoni di fascia alta andiamo a chiudere con un’altra notizia prima di salutarci l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama da far sentire la sua voce ma questa volta si rivolge al tuo partito con un messaggio all’indirizzo di nuovi deputati Beh mi invitano da guardare con attenzione al prezzo che comportano alcune proposte connotati più Liberal lo scrive Washington Post Obama non ha fatto nomi ma c’è chi legge indicazioni rivolta dei Deputati di nuove elezioni come la passionaria progressista Alexandria ocasio-cortez promotori di proposte come assistente sanitario per tutti e il Green New Deal l’ambizioso piano contro il cambiamento climatico presente proprio dalla deputata di New York ha detto che noi come democratici non dobbiamo tener idee coraggiose Ma che dobbiamo anchedettaglio come quelli che costano funzionare Come vanno finanziate ha riferito una persona presente un incontro con Obama il raro intervento si inserisce in un dibattito in corso all’interno del partito sulle sue anime progressista moderata era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa