Ultime Notizie Roma del 26-03-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitali studio Salvini apre la città di italiano rami il ragazzino di origini egiziane che ha dato l’allarme ai Carabinieri dal bus sequestrato a San Donato Milanese è come se fosse mio figlio ha dimostrato di aver capito i valori di questo paese il ministro è tenuto a rispettare le leggi Maserati di brokeraggio le leggi si possono superare dice Ministro dell’Interno felice di aver convinto anche Salvini Italia vale molto di più della semplice iniezione sotto Di Maio Bonafede finalmente interventi si è convinto il parlamento europeo ha provato con 348 posti 274 9:36 le nuove norme europee sul copyright che consentiranno al creatore di titoli di notizie di negoziare un equo compenso con i giganti del web lega e Movimento 5 stelle a favore PD e Forza Italia grande giornata per la cultura Europa per Ricardo Franco Levi Presidente dell’Associazione italiana editori grande vittoria per la stampa in Italia per residenti di editori di giornali europeiPerrone Wikipedia torna in chiaro segnato nonostante le proteste di milioni di cittadini Google la Direttiva è migliorata ma porca comunque incertezza giuridiche Dammi sull’economia e creativi digitali europee polemica lega Movimento 5 Stelle sull’aborto non c’era uno spazio per interventi revisioni della legge sull’interruzione volontaria di gravidanza kg principio di autodeterminazione sancito dalla 194 Non può essere travolto ferma la ministra del MoVimento 5 Stelle eletti commentando La proposta della Lega polemiche inesistenti Taglia corto Salvini noi tuteliamo le famiglie italiane divorzio aborto Carità di diritti tra donne e uomini non in discussione interviene anche Di Maio parlare della 194 non ha senso è un falso problema inutile discutere su queste cose È evidente che parliamo di una legge indiscutibile duro Chiudi la lega ha presentato una proposta di legge per rendere adottabili feti un obbrobrio giuridico che ci riporta a tempi antichi afferma Rosato vicepresidente della Camera Papa Francesco è in Campidoglio raccolto della raggi parla di Roma città di PontHeidi Mori e chiede che sia accogliente che il suo splendore non si vedrà V3 giovani sono stati fermati a Catania per violenza sessuale di gruppo su una ragazza americana di 19 anni che lavorava da tre mesi come baby-sitter in una famiglia della città gli abusi sono stati commessi il 21 marzo in auto dopo che la vittima era stata accompagnata a bere in locali della Movida e ripresi dai telefoni telefoni sono stati identificati Grazie un video che la ragazza aveva girato con loro locale del centro chi è quello che uno dei violentatori l’ha inviato il giorno dopo invitato a uscire ancora insieme buone notizie per i consumatori grazie alla contrazione dei prezzi delle materie prime nei mercati all’ingrosso dell’energia D’Aprile le tariffe di luce e gas, hanno significativamente dopo i picchi del 2018 Come già in parte registrato nei primi tre mesi del 2019 anche nel secondo trimestre del 2019 le famiglie potranno contare su un calo delle bollette dell’Elettricità del 8,5% del gatto del 9:00, 9:00 perché ancora pagina e la Parlamento Europeo si ottiene la fine del passaggio dall’ora solare a quella legale dal21 secondo la risoluzione legislativa ha provato a partire da quella data gli stati membri manterranno il diritto di decidere il proprio fuso orario i deputati chiedono inoltre che paesi europei la commissione Corvino le loro decisioni per garantire che l’applicazione dell’ora legale in alcuni paesi dell’ora solare in altri non crei problemi al mercato interno ed è apparente modesta entità l’adesione ai flessori della coscia destra riportata da Cristiano Ronaldo nel primo tempo di Portogallo Serbia lo comunica la Juventus precisando che gli accertamenti sono stati effettuati in Portogallo le condizioni di CR7 che domani rientra Torino saranno monitorate verrà disposto a nuovi accertamenti per la ripresa dell’attività agonistica era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa