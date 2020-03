Ultime Notizie Roma del 26-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Chrome virus Conte multa da €403000 per le violazioni a Palazzo Chigi terminata la riunione del Consiglio dei Ministri il nuovo decreto con misure urgenti contro il virus multe fino a €3 fino a 5 anni per chi Viola quarantena garantita la filiera alimentare il rifornimento di carburante è regolato il rapporto tra attività di governo e Parlamento il premier riferire ogni 15 giorni in aula intanto nuova informativa di Conte alla camera giovedì in Senato sulle covid-19 e cambiamo argomento aggiornati i dati relativi all’emergenza coronavirus l’Italia emerge la consapevolezza di quanto il percorso si è ancora lungo e complesso in Italia in Lombardia in particolare aumenta ancora il conteggio delle vittime e dei contagi totalidi fatto l’eroe gruppo di ieri sera i ministri hanno terminato la loro Unione senza riuscire a stendere un documento di conclusioni che indicasse la strada alle opzioni sul tavolo che leader europei giovedì potranno considerare il mondo solo uno strumento che restano sul tavolo l’ha detto al termine della riunione dell’eurogruppo Il commissario europeo economia Paolo Gentiloni precisando che ci sono molti strumenti sul tavolo e tra questi i Corona ci troviamo di fronte a una spaventosa ricezione economiche goldman Sachs giornali Stime sul PIL italiano e mondiale rispetto a una settimana fa quando si prevedeva per l’Italia almeno tre quattro per cento si tratta sostanzialmente di un peggioramento quest’anno la nostra economia che era del 11 6% non solo ma avremo un forte aumento del deficit che raggiungerà il 10% del PIL causa delle urgenti misure di spesa per contenere l’emergenza sanitaria l’impatto della crisi economica sulle imprese e sui lavoratori e sulle famiglie e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa