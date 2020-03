Ultime Notizie Roma del 26-03-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione che apre la luce in studio per il quarto giorno consecutivo il rallenta l’aumento delle positività al coronavirus in Italia oltre 3491 quelle riportate ieri frena anche l’aumento dei decessi che hanno superato i 7000 in totale sintomi influenzali per Borrelli per la sua ricoverato entrato in vigore da mezzanotte l’ultimo decreto che prevede anche la chiusura delle frontiere italiane con te ne annuncia un altro ad aprile da almeno 25 miliardi Intesa intanto tra governo e sindacati sulle aperture delle imprese oggi il premier sarà al Senato oggi il nuovo vertice dell’Unione Europea in videoconferenza l’Italia e altri 8 paesi chiederanno e-krona Bond con Germania e Olanda invece tra i contrari bisogna agire in fretta senza esitare ha detto draghi ilpubblico deve salire Perché l’alternativa sarebbero danni ancora peggiori all’economia spiega l’ex presidente della BCE nel Regno Unito positivo al coronavirus di Principe Carlo la regina sarebbe bene la Spagna supera i 3400 decessi più della Cina e gli Stati Uniti e il sale ad oltre 1000 numero dei morti quasi 70 mila i contagi il bilancio del virus la metà dei casi è stata registrata nello stato di New York il Senato americano intanto approvato all’unanimità il piano di aiuti da 2000 miliardi di dollari che ora passa alla camera oggi videoconferenza del G20 sull’emergenza Corona Bond a cui parteciperà anche tanto è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa