Ultime Notizie Roma del 26-03-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione studio Roberta Frascarelli il capo Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone per il coronavirus e lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile sottolineando che Borrelli che addormentate continua ad accusare un lieve stato e continuerà a lavorare da casa Rimanendo in costante contatto con il Comitato operativo è l’unità di crisi con il protrarsi delle chiusure delle attività produttive di quelle del diario come Commercio turismo servizi trasporti e professioni e con la prospettiva che questa situazione si prolunghi nel tempo il calo dei consumi potrebbe toccare i 52 miliardi lo stimax Commercio considerando realistica l’ipotesi della riapertura del paese solo all’inizio di ottobre l’unico comparto che cresce quello alimentare con un aumento del 4,2% Nel 2020dal 2019 mentre si prevede un crollo soprattutto per i trasporti alberghi e ristoranti Conte ha fatto bene a venire in Parlamento Bisogna dargli atto che ha interrotto le dirette su Facebook e di Casalino Conte ha un compito difficile alle spalle noi Possiamo dirgli che siamo a disposizione per lavorare insieme lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi in un’intervista a Radio Capital nella quale ha Però anche rivendicato il diritto di critica e di proposta per superare la crisi per il coronavirus 9 medici sono morti nelle Filippine a causa del coronavirus lo ha riferito alla associazione medica del paese lanciando l’allarme sul sovraffollamento degli ospedali alla mancanza di equipaggiamenti protettivi per chi lavora in prima linea intanto cresce il timore che il bilancio ufficiale di totomorti sia di molto inferiore a quello reale e i test effettuati sono 2000 non è siano sufficienti questo il momento dell’Unità Nazionale il momento in cui tutti dobbiamo lavorare per il bene comunetutti i cittadini lo deve fare la maggioranza lo deve fare l’opposizione per uscire dal tunnel dell’emergenza così Presidente della Camera Roberto Fico intervenuto questa mattina su RTL 102 proposito della seduta della camera commentato ieri i toni sono stati pagati avvio di seduta in forte calo per Piazza Affari indice MIB cioè del 2,12% 16884 punti tutti i negozi a Mosca tranne gli alimentari e le farmacie dovranno chiudere tra il 28 di marzo il 5 aprile ovvero la settimana di vacanza Nazionale decretata da Vladimir Putin per combattere la diffusione del coronavirus lo ha annunciato il sindaco della capitale sul suo sito la misura colpisce anche bar e ristoranti tra la consegna domicilio e i principali parchi di Mosca e di tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa