Ultime Notizie Roma del 26-03-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la responsabilità massima complete al governo senz’altro ne siamo consapevoli ed è per questo che sono qui a riferire delle nostre azioni nella sede dove operate voi rappresentanti del Popolo Ma la responsabilità non mi stanco di dirlo è di tutti i cittadini anche di voi membri del Parlamento perché mai come in questa condizione di assoluta emergenza Siamo chiamati a conformare tutte le nostre azioni verso il bene comune al quale siamo chiamati a contribuire attraverso il rispetto delle regole con pazienza fiducia e responsabilità lo dice il premier Giuseppe Conte nell’informativa al Senato un applauso unanime dell’aula del Senato con tutti i senatori in piedi ha segnato il ricordo del presidente del consiglio Giuseppe Conte di chi ha perso la vita per il contagio da coronavirus Conte ha fatto bene a venire in Parmaho bisogno di avviato che ha interrotto le dirette su Facebook e di Casalino Conte ha un compito difficile sulle spalle non possiamo dirgli che siamo a disposizione per lavorare insieme lo sa ridere di Italia Riva Matteo Renzi in un’intervista a Radio Capital nella quale ha Però anche rivendicato il diritto di critica e di proposta per superare la crisi per il coronavirus capo della protezione civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone per il coronavirus a lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile e sottolineando che Borrelli che attualmente continua ad accusare un lieve stato mentale Continua a lavorare da casa Rimanendo in costante contatto con il Comitato operativo è l’unità di crisi una Monsignore italiano della segreteria di Stato Vaticana è stato trovato positivo al coronavirus e portato in ospedale la lente intanto ancora l’aumento delle positività al coronavirus in Italia oltre 6491 quelle riportate ieri frena anche l’aumento di decessima superata quota 7 mila aumento dei contagi tra i medici la pandemia del coronavirus costituisce una vertenza collettiva di sanità pubblica presso che ha precedenti nella storia recente e anche uno shock economico estremo che richiede una reazione ambiziosa coordinata è urgente delle politiche su tutti i fronti le scrive la bici è nel suo bollettino spiegando che l’istituto ha annunciato l’avvio di un nuovo programma di acquisto per l’emergenza pandemica per rispondere alla situazione senza precedenti ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime news

