romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli la Banca Centrale Europea ha dato oggi il via al nuovo programma di acquisto di titoli da 350 miliardi di euro per l’emergenza pandemica lo riferisce la BBC esorta ad agire attraverso un incremento della spesa pubblica la bici era notificato il lancio del programma di acquisti per l’emergenza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Siamo in sintonia serve uno shock donazione straordinaria di fronte a un’emergenza che in metrica lo dice il premier Giuseppe Conte lasciando l’aula del Senato il lato sull’intervento di Mario Draghi Cooperazione dialogo tra le forze politiche tra governo e parlamento lo dobbiamo alla memoria dei defunti all’interesse superiore della salute di tutti glil’ho detto nell’aula del senato La presidente Elisabetta Alberti casellati chiedendo un minuto di silenzio in memoria delle vittime del coronavirus prezzi fermi per due mesi fino al 31 maggio prossima per circa 18 mila prodotti lo ha annunciato oggi Coop spiegando che la decisione che ha un senso Anzi speculativo riguarda tutti i prodotti confezionati industriali sia quelli con il proprio marchio quelli delle altre proprietà un impegno concreto per proteggere la spesa delle famiglie per evitare l’insorgere di rischi speculativi afferma l’ad di Coppa Italia Maura La mia è una misura preventiva che abbiamo deciso di attuare a garanzia dei nostri soci e consumatori gli ospedali di Londra sono già alle prese con un esplosione di risolvere legati coronavirus ci attende nei prossimi giorni uno tsunami continua di casi gravi l’ho detto oggi alla BBC krypton numero 1 di providers in associazione che rappresentamanager del Sistema Sanitario britannico fusione della domanda per pazienti gravi acritop e le previsioni sono di ulteriori fondate Dopo andate certo chiamo uno tsunami continuo secondo le parole che uso io spesso ha aggiunto che terrore tutto Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime

