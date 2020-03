Ultime Notizie Roma del 26-03-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli il picco della mia di coronavirus in Italia è vicinissimo e si presenta molto Largo una sorta di plateau Ha detto Fabrizio Nicastro dell’Istituto nazionale di astrofisica e fra gli esperti del gruppo analisi numerica e statistica dati covid-19 Questa è la situazione Dora dominata da Lombardia Veneto Emilia Romagna e un’altra regione importante dovete esplodere ha rilevato e ti rialzerà dopo che un prelato in servizio alla segreteria di Stato residente a Santa Marta Dove abita il papà è risultato positivo al solito 19 Sono in corso da questa mattina che prende i controlli nella stessa residenza dipendenti della segreteria di Stato che possono aver avuto contatti con il Monsignore italiano ora I gemelli sono convocati per tutto porti al campo elettricoSette Ponti lo stesso Papa Francesco sarebbe stato sottoposto alla tampone ma ancora non se ne conosce l’esito l’Europa deve seguire le indicazioni di Mario Draghi il percorso da indicato Ancora una volta è l’unico possibile per difendere lavoratori imprese e famiglie il Consiglio Europeo adotti le scelte adeguate per vincere covid-19 lo scrive su Twitter Antonio tajani vice presidente di Forza Italia e Presidente delle commissioni affari costituzionali del Parlamento Europeo agli italiani difficoltà sia data la possibilità di pagare solo quando l’emergenza virus sarà finita e tutti saranno realmente in sicurezza Stoppa moto.it appezzamenti e Cartelle Equitalia subito aiuti concreti per imprese lavoratori e famiglie lo scrive su Twitter Stella Gelmini capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati abbiamo capito due cose sarà il caos totale nei giorni scorsi Netflix ha sia pubblicato il trailer ufficialerivelato la data di distribuzione che tra il 3 aprile e con questo messaggio la casa di carta 4 una delle serie spagnole più amate e Popolari degli ultimi anni Sta per arrivare fino all’osso streaming e l’attesa aumenta di giorno in giorno come le persone chiuse in casa per l’emergenza coronavirus anche il professore i suoi sono bloccati all’interno della Zecca dello Stato in attesa di tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa