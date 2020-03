Ultime Notizie Roma del 26-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Perrino di 2500 persone l’aumento dei contagiati nell’ultima giornata in Lombardia ha detto il Presidente della Regione Attilio Fontana analisi su quali siano più non so se è arrivato il picco se c’è sfuggito qualcosa aggiunto queste valutazioni spetta alle tecnici posso solo dire che personalmente sono preoccupato più picco dell’epidemia in Italia è vicinissimo e si presenta molto larga una sorta di spiega all’ansa Fabrizio Nicastro dell’Istituto nazionale di astrofisica E tra gli esperti del gruppo analisi numerica e statistica dati covid-19 ma sei un’altra regione importante come Lombardia e Veneto dovresti esplodere chiaro che ti rialzerà il presidente di Confindustria Lombardia Bonometti insegna la mascherina per la Regione bloccate alle dogane perché ancora il modulo per l’autocertificazione Degli spostamenti lo ha detto il capo della polizia FrancoSky Tg24 su questo ha spiegato sono state partite mancano le disposizioni noi dobbiamo aggiornare il modulo anche per intercettare i quesiti che arrivano dai cittadini ci sono le straordinarie persone che trovato non invio e poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini quella di spezzare la catena del contagio per seguendo i furbi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che ti stanno facendo fino al 24 marzo 2001 e mezzo di cittadini controllati ci sono stati 110 mila denunciati per il mancato rispetto dei divieti e dopo che il lato in servizio alla segreteria di stato e residente a Marta Dove abita il papà è risultato positivo al coronavirus Sono in corso i controlli in tutta la residenza papale indipendenti che possono avere avuto contatti con il Monsignore ora ricoverato al Gemelli sono stati con voi per tutto così al tampone lo stesso Papa Francesco sarebbe stato sottoposto al test ma ancora non se ne conosce l’esito ultime notizie in chiusura di economia l’amicizia dalla massima flessibilità nel programma di acquisti per l’emergenzaA parte le regole sul limite sugli acquisti di Bond si tratta di una mostra senza precedenti il presidente della Fed Powell intanto assicura che non si stanno finendo le munizioni abbiamo ancora spazio per tutti i miei dell’economia Stati Uniti ammette potrebbero Justin ricezione ma non è come le altre volte perché quando avremo il virus sotto controllo ci rialzeremo negli Stati Uniti la richiesta di sussidio alla disoccupazione superano i 3 milioni a Miami scatta è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa