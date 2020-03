Ultime Notizie Roma del 26-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano monferrina l’agenzia con il prende in calo nelle persone attualmente è positiva coronavirus In Italia si ferma se per 4 giorni di seguito la strada in costante diminuzione oggi torna a crescere sono 4499 persona talmente positiva In più ieri 3492 Per un totale di contagiati di 60/2013 le ultime 24 ore sono morte 712 persone 50 in più del dato comunicato contro le 683 di ieri portando il bilancio totale delle vittime con al coronavirus sa8000 215 quella Protezione Civile la curva rallenta il dato di Herno Forse per molti tamponi dei giorni scorsi e ultimi ritocchi al Decreto per l’insegnamento della task-force tecnologica presso il Ministero dell’Innovazione che potrebbe arrivare domani è un tool composto da analistiGiuristi che avrà tre compiti quello di esaminare le app per tracciare gli spostamenti tuo intervento di Conte al Senato il ministro della Salute speranza di invitare a l’unità e la solidarietà il paese affronta la sfida più difficile degli ultimi anni le polemiche politiche non hanno senso dice anche sull’uso dei tamponi i protocolli sono indicati dallo emerse dei nostri scienziati e rispettati dalle regioni anche la presidente del Senato casellati via Ustica Cooperazione dialogo tra le forze politiche tra governo e Parlamento segnalati all’autorità giudiziaria i comportamenti tenuti dal sindaco di Messina di Luca perché censurabile sotto il profilo della violazione dell’articolo 392 Codice Penale vilipendio della Repubblica delle istituzioni costituzionali delle Forze Armate la decisione in forma il Viminale è stata assunta dalla ministra lamorgese a seguito delle parole gravemente offensive lesive dell’immagine per l’intera istituzioni che lei rappresenta pronunciate pubblicamente il conto Nino minacciosi e volgari dal sindaco Messina sottolinea il ministro e o di altri due studi sui nuovi farmaci per il trattamento del19 in valutazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco avendo noto il direttore generale Nicola Magrini e riferendosi al farmaco anti covid 28/01 ho sperimentato all’università del North Carolina la compri i risultati positivi sui topi si tratta ha detto di un farmaco che ancora molto lontano dalla riva e tutto grazie per averci seguito lendinuso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa