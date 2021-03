Ultime Notizie Roma del 26-03-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio scende il valore della nazionale che passerebbe dalle 1:16 della scorsa settimana 108 e il primo dato che filtra dal monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute sul quale si stabilirono i nuovi colori delle regioni Lazio spero di tornare in arancione come la Toscana dal sabato di Pasqua comunque tutti Italia tornerà Rossa fino a Pasquetta in programma anche la cabina di regia convocata da draghi sul tavolo il nuovo decreto legge attesa per quale ritorno i colori tradizionali lo spostamento tra regioni per vaccinare il 80% degli italiani entro settembre occorre triplicare il ritmo attuale Con 460000 dosi al giorno secondo l’amministratore delegato di Air European House Ambrosetti demolli Deve prima di tutto recuperare sulle dosi concordati con l’Unione Europea onorare il contratto con gli stati membri prima di poter impegnarsi di nuovo nell’esportazione diquesta la posizione dell’Unione espressa dalla presidente della commissione non vai al termine del vertice dei 27 il pressing in tal senso è stato anche appoggiato con forza dal premier draghi i cittadini ha detto i colleghi europei si sentono ingannati da alcune case farmaceutiche il ministro degli Esteri francese le drian denuncia che per Mosca il vaccino sputnik è più un mezzo di propaganda e diplomazia aggressiva Che strumento di solidarietà e aiuto sono i Stamani si svolgono le mobilitazioni 60 città italiane con lo sciopero della didattica a distanza da parte di studenti e docenti per chiedere la riapertura in presenza di tutti gli istituti dal nido all’università la mobilitazione è stata indetta da priorità alla scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato dai Cobas a cui ha già dato la sua adesione al coordinamento Nazionale precari scuola le mobilitazioni nelle principali città sono per Roma Milano Napoli Firenze per visto anche uno sciopero del trasporto pubblico locale con orari e modalità diverse da Città Città noi continuiamo a parlare di scuola lo facciamo con Marcellofico presidente del sindacato ANIEF delle domande per il personale ATA sono quasi 200 mila e domande che sono arrivate In verità ne arriveranno molte molte di più sono previste quasi 4 milioni di domande e c’è molta attenzione anche sulla tabella di valutazione dei titoli una tabella di valutazione dei titoli che ancora una volta nonostante le pronunce anche del giudice amministrativo non riconoscono il punteggio pieno perché ha lavorato nelle scuole paritarie nel sistema Nazionale d’istruzione Quindi nei percorsi di istruzione professionale o ancora nelle scuole comunali tra l’altro questo servizio non è valutato per intero e quindi bisogna però dichiararlo nella domanda e poi eventualmente ricorrere avverso la tabella di valutazione dei titoli per farsi riconoscere pienamente questo servizio Così come per esempio per collaboratore scolastico non viene valutato idoneità per esempio un concorso 15veramente vistose contro le quali l’unica soluzione è quello di ricorrere a un giudice per farsi riconoscere un diritto lei si Annullare e annotare il decreto nella parte in cui non prevede queste cose tra le altre cose abbiamo notato pure come ufficio legislativo che mancano le valutazioni per esempio per i Mastri per i perfezionamenti per il dottorato di ricerca persino il diploma di laurea non è valutabile per il profilo di collaboratore scolastico quindi è ancora una volta il servizio civile militare per strada non in Costanza di nomina non viene valutato tutte questioni che invece in realtà ho trovato già un riconoscimento Invia di diritto e quindi per questo ANIEF riapre anche i ricorsi e contenzioso gli avvocati convenzionati al fine di ricorrere al TAR Lazio e Farsi riconoscere i titoli che non vengono valutati di governo cinese ha annunciato sanzioni contro 9 personalità britanniche trucchi anche due parlamentari di alto rango e quattro anche accusati di diffondere menzogne sulle presunte violazionidomani in Chang è la risposta di Pechino le misure disposte dal mio Europea usa e Gran Bretagna e Canada nei confronti di dirigenti cinesi accusati di lavoro forzato e discriminazione nei confronti delle altre minoranze musulmane nella regione nord-occidentale della Cina e noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa