Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ancora 5 aprile diviso in piazza nella politica in 70.000 hanno sfilato ieri in corteo Milano per l’anniversario della Liberazione con la contestazione contro la Brigata ebraica da parte di manifestanti pro-palestina solo suono della Siri Di Maio critica invece la scelta di Sabrina di dedicare la giornata la lotta contro la mafia dopo aver deposto una corona Altare della Patria Mattarella è andato a Vittorio Veneto e il dovere morale e civile della memoria ha commentato nome degli indagati per la lista degli Ultras laziali in piazzale Loreto e democratico ex vicepresidente Lidl lancia la sua terza candidatura alla presidenza americana benvenuto in gara sono lento ionizzata oggi visita del premier giapponese la Corea del Nord Kim riconoscendo la necessità di garanzia Pyongyang sulla sua sicurezza in cambio della addio al nucleare la pace nella penisola coreana Dipenderà dalle nostre Americada parte sua il leader nordcoreano si promette Summer finanziari di alta qualità per la nuova via della seta aprendo i lavori del secondo forum di Pechino partecipa anche contenta oggi in visita in Cina Trump annuncia che riceverà presto il presidente cinese alla Casa Bianca potrebbe essere l’occasione per la firma dello storico accordo commerciale tra i due principali economie mondiali nella giornata di oggi il transito di una perturbazione porterà precipitazioni su tutto il centro nord e più intensi e persistenti sui settori Alpi occidentali la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverte allerta gialla sui settori settentrionali di Piemonte Lombardia sotto un incendio divampato ieri sera in una discarica abusiva La periferia est di Roma in zona Collatina al lavoro i vigili del fuoco per spegnere il rogo una densa nube nera è un odore acre si sono sollevati tutta la zona al momento non risultano feriti le fiamme sono divampate dopo le 23 si tratterebbe di un’area in parte già sequestrata nei mesi scorsi un massiccio dispiegamento di forze di sicurezza attivo oggicingalese Colombo nel venerdì di preghiera musulmano in seguito ad avvertimenti di possibili nuovi attacchi dei miliziani accusati degli attentati di Pasqua uno dei kamikaze era stato arrestato e poi rilasciato ho rivisto incanto forte il bilancio dei morti a 253 salta la nascita della seconda banca più grande nel eurozona dopo BNP Paribas Deutsche Bank e commerce hanno comunicato infatti che i negoziati per la fusione si sono conclusi in maniera negativa non porterebbe benefici sufficienti a controbilanciare visti oggi la trimestrale dei libri Amazon utili record per 3,6 miliardi di dollari Ma frenano le entrate lo sport in chiusura Sara l’Atalanta sfidare la Lazio in finale di Coppa Italia il 15 maggio all’Olimpico i bergamaschi hanno battuto ieri sera 21 la Fiorentina nella semifinale di ritorno dopo il 3-0 dell’andata a Muriel rispondono in bici è Gomez Formula 1 oggi sul circuito di Baku le prove libere del Gran Premio di Azerbaijan era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

