Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Luigi Di Maio ribadisce la volontà di andare avanti con il governo ma insiste anche sulla necessità delle dimissioni del sottosegretario della Lega Armando Siri il vicepremier Intervistato dal Corriere della Sera sul caso del leghista indagato per corruzione nell’ambito eolico assicura conto interverrà lui doveva andarsene poi invita Matteo Salvini a chiarire anche sua rata torniamo nello Sri Lanka le autorità affermano che il presunto libere degli attacchi del giorno di Pasqua sarebbe molto durante l’attentato esplosivo nel hotel Shangri La Colombo Intanto oggi venerdì di preghiera musulmano massiccio dispiegamento di forze di sicurezza attivo nella capitale cinghiale in seguito ad avvertimenti di possibile innovazione dei miliziani rivisto Intanto in forte ribasso il bilancio dei morti da 359 a 253 San Bernardinodi alta qualità per la nuova via della seta e questa è una delle promesse del presidente cinese XI jinping’s che aprendo i lavori del secondo forum della Belen Rodriguez a Pechino è tornato a parlare dell’ambizioso piano infrastrutturale di connessione Europa miglioreremo leggi e regolamenti la supervisione sui mercati altre linee libereremo e abolire i regolamenti ragionevoli sussidi alle pratiche che impediscono la competizione è qua distruggendo il mercato aggiunto in più ci sarà la girata sulla protezione dei diritti delle proprietà intellettuali andiamo in Italia a Roma un incendio divampato in una discarica abusiva in zona Collatina La periferia est della città lavoro i vigili del fuoco per spegnere il rogo una densa nube nera è un odore anche si sono sollevati su tutta la zona al momento non risultano feriti altro rogo a Borgo mezzanone in provincia di Foggia un cittadino straniero è morto in un incendio divampato La notte scorsa in una baracca del ghetto di Borgo mezzanone da 20 sorto a pochi chilometri da le cause del rogo non sono ancorala baracca si trova nella zona interessata dagli avvertimenti delle scorse settimane a quanto sia per il corpo completamente carbonizzato della vittima che non è stata ancora identificata è stato scoperto solo dopo la conclusione delle operazioni di spegnimento dell’incendio era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto ancora la linea può tornare alla regia

