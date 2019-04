Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali studio un giovane gambiano di 20 anni morto in un incendio divampato La notte scorsa nel ghetto di Borgo mezzanone l’agglomerato abusivo Sorso a pochi chilometri da Foggia le cause del rogo non sono ancora accertate la baracca si trova nella zona interessata dagli atti delle scorse settimane il 26enne era fino a poco tempo fa ospiti del cara il centro richiedenti asilo che si trova esattamente a campana baraccopoli abusiva il giovane era da qualche mese irregolare in quanto non era stata accolta la sua età di asilo ora gli inquirenti dovranno accertare se il giovane sia morto per i fumi sprigionati nell’incendio per altre cause ancora un XXV Aprile diviso in piazza nella politica in 70.000 hanno sfilato ieri in corteo Milano per l’anniversario della Liberazione con la contestazione contro la Brigata ebraica da parte dei manifestanti Pro Palestina sullo sfondo della vicenda Di Maio critica invece la scelta di Salvini dedicare la giornata alla lotta contro la mafia dopo averposto Hai deposto una corona Altare della Patria Mattarella è andato a Vittorio Veneto è il dovere morale e civile della memoria commentato noi gli indagati per lo striscione fascista degli Ultras laziali in piazzale Loreto dello Sri Lanka affermano che il presunto leader degli attacchi del giorno di Pasqua è morto durante l’attentato esplosione l’hotel shangri-la a Combo un massiccio dispiegamento di forze di sicurezza attivo nella capitale Colombo nel venerdì di preghiera in seguito ad avvertimenti di possibili nuovi attacchi dei miliziani accusati degli attentati di Pasqua uno dei kamikaze era stato arrestato e poi rilasciato riviste Intanto è rimasto il bilancio dei morti a 253 cinese xing Wang Prendi i lavori del secondo forum di Pechino promette standard finanziari di alta qualità per la nuova via della seta partecipa anche con te è arrivato in Cina si impiega promesso che con le esigenze di apertura miglioreremo leggi e regolamenti la supervisione sui mercati altre aree libere ma che vuol dire Mon regolamenti ragionevoli le pratiche che impediscono la competizione è quella di sto leggendo il mercato in più ci sarà l’accelerata sulladiritti della proprietà intellettuale Trump annunciato che riceverà presto il presidente cinese alla Casa Bianca potrebbe essere l’occasione per la firma dello storico accordo commerciale Perdiamo ancora di Napoli Quarto viaggio dedicato al mondo di Mozart domenica a Roma al teatro Arciliuto Quel genio irriverente di Mozart una vera esplosione di esplorazione della sua musica delle parole racchiuse Nelle tante lettere che sono arrivate fino a noi in lettere che ci svelano il lato intime unico del grande compositore salisburghese ne abbiamo parlato con l’attrice internazionale italiano son perché Mozart aveva una tale interiorità una tale genialità ed intelligenzaessere sicuramente curioso anche delle realtà più nascoste e quindi essere interessato anche alla Magia esoterismo posti che ci sono tra la musica e numeri esoterismo tanto importante oggi per il pubblico per rivivere attraverso la nostra interpretazione le letture le musiche le arie anche le scene perché noi costumi la la vita è il carisma di un artista Oggi molto attuale dimostrabile proprio attraverso le sue opere attraverso anche la tua vita com’è che è importante anche che in questo viaggiosempre con il maestro Maurizio Angelotti al pianoforte con i mezzi di ricino Al corno francese e con me alle letture e che in questo viaggio Però anche pensare qualcosa ci sarà il poeta itinerante Federico D’Angelo Di Paola un poeta. itinerante nel senso che lui è un viaggiatore un grande viaggiatore che scrive versi di più all’interno di questo mondo magico di notte analizzando quella che automatico tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa