Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta uno che crede nel Comunismo nel 2019 va abbracciato come un panda saluti comunisti che stanno contestando e ricordo che istituiremo di nuovo l’educazione civica nelle scuole e voi a clandestini ci lasciate controcorrente e li mantenete voi lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini non comincio a Caltanissetta dove arrivato per sostenere la candidatura a sindaco di Oscar rispondendo a un gruppo di contestatori che l’ho accolto il grido di vergogna e cantando Bella ciao dopo Roma anche Milano ha sfilato il corteo per la festa della Liberazione in testa alle autorità con il sindaco Giuseppe sala e gonfaloni dei comuni nel corteo anche il segretario del PD Nicola Zingaretti che sfila appena dietro la testa del corteo tra i manifestanti del suo partito è a Milano e migliaia in piazzala festa del 25 Aprile Siamo oltre 70.000 c’è uno spezzone del corteo ancora in via Palestro hanno detto a da una grande risposta che ha sottolineato dal palco il presidente dell’anpi di Milano e provincia Roberto cenati concludendo gli interventi del cittadino straniero è morto in un incendio divampato La notte scorsa in una baracca del ghetto di Borgo mezzanone l’agglomerato abusivo Sort a pochi chilometri da Foggia le cause del rogo non sono ancora accertate la baracca si trova nella zona interessata dagli abbattimenti delle scorse settimane almeno 1100 migranti principalmente cubani sono più di ieri sera a piedi da un centro di detenzione per immigrati al confine Meridionale Del Messico L’Istituto nazionale per l’immigrazione ha detto che 700 di loro sono ritornati volontariamente mentre 600 sono ancora in libertà il centro ha spiegato che gli agenti all’interno del complesso non erano armati e non c’è stato alcun confronto colpo alla stretta sulladecisa da Donald Trump un giudice federale dello Stato di Washington è bloccato temporaneamente il decreto con cui il presidente americano intende tagliare i fondi alle cliniche che praticano l’interruzione della gravidanza forniscono informazioni su come accedervi ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime ore

