Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione studio Roberta Frascarelli il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge recante modifiche al Codice Penale in materia di legittima difesa da pugno al mento inviato una lettera i presidenti del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti casellati della Camera dei Deputati Roberto Fico è il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte né da notizia il Quirinale l’ho incontrato soltanto una volta quante volte lo devo dire occupiamoci di altro pensiamo a lavorare tutti così Matteo Salvini a margine di un’iniziativa elettorale in provincia di Catania risponde ai giornalisti dopo che il MoVimento 5 Stelle è tornato ad incasso legami con una rata Paola Rapallo imprenditore vicino agli altri quest’ultimo considerato il finanziatore del Boss Matteo denaro era stato proposto da Salvini come possibile presidente dile più importanti enti del panorama energetico italiano aveva un italiano su due il 46% è convinto che i vaccini possono causare spesso gravi effetti collaterali Circa un terzo Pensa che il sistema immunitario che possono causare la malattia da cui proteggono e quanto emerge dal primo eurobarometro sull’atteggiamento degli Europei sui vaccini presentato dalla Commissione Europea all’Italia in buona compagnia il 48% degli Europei crede ai fatti collaterali gravi e frequenti percentuale che supera il 50% in ben 16 paesi dell’Unione Europea ultimo impegno ufficiale dell’imperatore akihito questo oggi a Tokyo prima dell’applicazione prevista la prossima settimana la prima decisa da un sovrano nell’esercizio delle sue funzioni quasi 200 anni di storia della casa regnante giapponese il Monarca 85 anni ha presenziato con la consorte il circo una cerimonia organizzata dall’ufficio di gabinetto che eriTu ti meriti dell’imperatore nella riforestazione è la ricerca sulla Botanica tramite l’attribuzione del premio miglior in anticipazione della festività nazionale del Verde cinque militanti di Forza Nuova sono stati denunciati per aggressione e rapina in seguito le indagini su un messaggio avvenuta Milano lo scorso 29 marzo durante un affissione di manifesti la polizia di stato eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla procura secondo le accuse un passante mentre rincasava è venuto a lite con loro in tanti ad affiggere manifesti politici i nervi e sarebbe stato insultato e picchiato riportando una prognosi di sette giorni a l’uomo è stato rubato il cellulare è del tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

