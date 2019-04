Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge recante modifiche al Codice Penale in materia di legittima difesa ea contestualmente inviato una lettera ai presidenti del Senato della Repubblica della Camera dei Deputati al Presidente del Consiglio dei Ministri né da notizia il Quirinale va preliminarmente sottolineato che la nuova normativa non indebolisce ne attenua la esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità ai della sicurezza dei cittadini esercitata è assicurata attraverso l’azione di efficace delle forze di polizia scrive Mattarella nella lista Io ascolto con interesse estremo e rilievi del capo dello Stato ma La legittima difesa è legge dello Stato e rapinatori di oggi sanno che se entrano in una casa un italiano può difendersi Senza rischiaretataranni davanti a un tribunale in Italia lo ha detto a Matteo Salvini al termine di un comizio nel catanese questa legge raggiunto rende il mestiere dei rapinatori più pericoloso di quello era ieri un professore di un liceo di Roma è stato soccorso in gravi condizioni nel cortile della scuola e dopo essere precipitato da una finestra è accaduto intorno alle 9:15 al liceo Vivona nel quartiere Eur l’uomo è stato trasportato in ospedale avrebbe riportato delle fratture Ma sembra non sia in pericolo di vita secondo quanto si è preso al liceo Questa mattina è regolarmente aperto il professore attesa di iniziare il suo orario di lezioni a dare l’allarme un collaboratore scolastico che l’ha visto in cortile ad assistere alla scena dei soccorsi anche alcuni studenti è stato fermato per violenza sessuale Multipla un ventisettenne di origine Libica scoperto è bloccato dai carabinieri in un Casolare abbandonato in periferia Bologna l’uomo regolare senza fissa dimora avrebbe abusato di due donne una 23enne bolognese il 15 aprile una 33enne originaria del Maroccoentrambi i casi avrebbe minacciato di morte le vittime le avrebbe portate nel Casolare ora in carcere in attesa della convalida sono 19740 i minori non accompagnati che hanno fatto richiesta d’asilo nell’Unione Europea nel 2018 di questi quattro su dieci hanno presentato domanda in Germania i 2 paesi che nel 2018 Si conferma la principale meta hanno registrato però anche i più forti Cali rispetto al 2017 seminario 120 richiesta di asilo di minori non accompagnati in meno in Italia e 5000 in meno in Germania sono i dati di eurostat ed è tutto Per ora grazie attenzione appuntamento

