Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla legittima difesa inviando contestualmente una lettera i presidenti delle camere al presidente del consiglio indebolisce ne attenua la prima ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della sicurezza dei cittadini scrive il capo dello Stato la legge precisa Inoltre Mattarella attribuisce rilievo decisiva lo stato di grave turbamento derivante dalla di pericolo in atto evidente che presuppone in senso conforme alla costituzione una portata oggettiva del grave turbamento Matteo Salvini commenta ascolto il Quirinale ma La legittima difesa è legge, ti aspettiamo maggiori investimenti cinesi in Italia ma stiamo bene Attenti che non ci siano iniziative predatorie soprattutto nel settore 5G ha detto il premier Giuseppe Conte a Pechino Dove si trovasulla via Della Pila perché siano tutelati dati sicurezza delle Infrastrutture strategiche il presidente cinese promette standard finanziari di alta qualità per ricevere Apprezzo il presidente cinese alla Casa Bianca economia Deutsche Bank chiude il primo trimestre dell’anno con un utile netto di gruppo di 201 milioni più 77 % i ricavi sono a 3,4 miliardi in calo del 9% il titolo ha registrato un calo in borsa meno 3,2 % il numero 1 di Deutsche Bank è disponibile di una funzione della controllata del latte Management con altri concorrenti a condizione di restare partecipa all’operazione il tesoro ha venduto Intanto i suoi miliardi di balneazione stradiot rapinata a fronte di una domanda di oltre 11,3 miliardi di euro il rendimento andiamo in banca alle autorità affermano che il presunto Lidl degli attacchi del giorno di faccio il morto durante l’attentato esplosivo al hotel Shangri La Colombo massiccio dispiegamento di forze di sicurezza attivo nellail venerdì di preghiera musulmana in seguito a divertimenti di possibili nuovi attacchi dei miliziani a causa degli attentati di Pasqua uno dei kamikaze era stato arrestato e poi rilasciato il resto intanto in ribasso il bilancio dei morti a 250 è tutto grazie per averci seguito lei mi usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa