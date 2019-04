Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno della via della seta in apertura Ci aspettiamo maggiori investimenti cinesi in Italia ma stiamo bene Attenti a che non ci siano iniziative predatorio soprattutto nel settore 5G ti ho detto il premier Giuseppe Conte a Pechino esecutivo spiega conti vigila perché siano tutelati dati che sicurezza delle Infrastrutture strategiche il presidente cinese xing promette standard di alta qualità il presidente americano Trump ha annunciato che riceverà aperto il presidente cinese alla Casa Bianca Cambiamo argomento quasi un italiano su due il 46% è convinto che i vaccini possono causare spesso gravi effetti collaterali Cerca Pensa che indeboliscono il sistema immunitario il 32% e che possono causare la malattia da cui provengono 34% quanto emerge dal primobarometro sull’atteggiamento degli Europei sui vaccini presentato dalla Commissione Europea all’Italia in buona compagnia e il 48% degli Europei crede agli effetti collaterali gravi e frequenti percentuale che supera il 50% di 16 paesi dell’Unione la cronaca una gabbiano di 26 anni è morta in un incendio nel ghetto di Borgo mezzanone nel foggiano gli investigatori stanno compiendo accertamenti sull’identità della vittima dell’incendio potrebbe essere un corto circuito una senegalese di 21 anni fa appello a Papa Francesco e ha Mattarella Ci aiutino veniamo qui per lavorare Non si può morire così tabellini repliche grandi insediamenti di stranieri sono un problema secondo i dati eurostat e Germania Italia sono le prime mete per minori non accompagnati nel 2018 4 su 10 richieste d’asilo sono state fatte in due paesi che però hanno anche registrato in cui cambi idea più forti kalisto 2017 cronaca Chiusura 5 militante di Forza Nuova sono stati denunciati per aggressione e rapina in seguito a indagini su un peccato È venuta a Milano il 29 marzo la polizia eseguito un decreto di perquisizione secondo le accuseho avuto una lite con loro intenti ad affiggere manifesti e sarebbe stato insultato e picchiato riportando una prognosi di sette giorni all’uomo e poi stato rubato il cellulare e tutto grazie per averci seguito le mie usato nella prossima edizione

