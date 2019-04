Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno legittima difesa in primo piano Sergio Mattarella ha promulgato la legge inviando contestualmente alla lista dei presidenti delle camere al presidente del consiglio la nuova normativa non indebolisce né a te ma la tua disponibilità dello Stato nella tutela della sicurezza dei cittadini scrive il Presidente della Repubblica legge precisa Inoltre Mattarella attribuisce rilievo decisivo di grave turbamento Il Gigante dalla situazione di pericolo in atto evidente che presuppone in senso conforme alla costituzione una portata oggettiva del grave turbamento Matteo Salvini commenta contro il Quirinale quella lì che ti va difesa è legge parliamo di assassini Perché quasi un italiano su due il 46% è convinto che possono causare spesso gravi effetti collaterali Circa un terzo Pensa che indeboliscono il sistema immunitario il 32% e che possanola malattia da cui proteggono 34% quanto emerge dal primo eurobarometro sull’atteggiamento degli Europei sui vaccini presentato dalla Commissione Europea compagnia e 48 per gli europei crede agli effetti collaterali gravi e frequenti percentuale che supera il 50% in meno 16 paesi dell’Unione la cronaca Una gambiano di 26 anni è morto in un incendio nel ghetto di Borgo mezzanone nel foggiano gli investigatori stanno compiendo accertamenti sull’identità della vittima la causa dell’incendio potrebbe essere un corto circuito un senegalese di 21 anni fa appello a Papa Francesco e ha Mattarella Ci aiuti veniamo qui per lavorare Non si può morire così tabellini replica grande insegnamento e gli stranieri sono un problema secondo i dati eurostat Germania Italia sono le prime medie per minori non accompagnati nel 2018 4 su 10 richieste sono state fatte nei paesi che però hanno anche registrato in questa vita più forti Cali tu 2017 Ancona cronaca Chiusura 5 militante di Forza Nuova sono stati denunciati per aggressione e rapina in seguito a indagini su un po’venuta a Milano il 29 marzo di seguito un decreto di perquisizione secondo le accuse un passante ha avuto una lite con loro intende da piangere manifesti è stato insultato e picchiato riportando una prognosi inizia a Roma e poi stato rubato il cellulare e tutto grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa