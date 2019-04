Ultime Notizie Roma del 26-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione in apertura ancora l’ultima difesa perché il Presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge con Daily ai presidenti delle camere al Presidente del Consiglio Conte indebolisce né a te né alla primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato per la tutela della sicurezza dei cittadini scrive Mattarella legge precisa il Presidente della Repubblica attribuisce rilievo decisivo lo stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto evidente che presuppone in senso conforme la Costituzione una puntata unitiva del grave turbamento Matteo Salvini commenta contro il Quirinale ma La legittima difesa è legge mentre l’associazione Nazionale magistrati scritte Le parole del Colle chiede che sia la Consulta valutarne la costituzionalità nella concreta applicazione per le camere penali le parole di Mattarella vanificano l’impianto della riforma per un elogio all’Italia per un miglioramentoè arrivato dal commissario Unione Europea la giustizia ma deve fare di più di te perché i miglioramenti sono abbastanza lenti presentate le pagelle sul sistema giudiziario dei 28 paesi il numero dei casi pendenti sta diminuendo nelle varie categorie spiega il commissario ma resta il più alto nell’Unione per i casi civile commercialisti 3 più lunghi. andiamo negli Stati Uniti e l’economia americana è cresciuta nel trimestre del 2019 del 3,2% molto più delle attese le previsioni erano tra il 2,3% il 2,5 l’ultimo trimestre del 2018 si è chiuso con due, due chiude il primo trimestre l’utile netto di gruppo di 201 milioni più 67% ricavi si sono attestate 6,4 miliardi in calo del 9% il titolo ha registrato un calo in Borsa e Finanza in chiusura del Fermano che il prodotto leader degli attacchi del giorno di Pasqua è morto durante l’attentato esclusivo nel hotel Shangri La Colombo oppure massiccio dispiegamento di forze di sicurezza attivo nella capitale del venerdì di preghiera musulmanoattacchi dei miliziani accusati degli attentati di Pasqua uno dei cani era stato arrestato e poi rilasciato il bilancio dei morti È ora di 253 e tutto grazie per averci seguito le mie se tornano

