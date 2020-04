Ultime Notizie Roma del 26-04-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio cortei causa coronavirus e polemiche quasi a zero nel giorno del settantacinquesimo anniversario della Liberazione che diventano il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella simbolo di ripartenza all’insegna dell’Unità del paese La resistenza alla fine della follia nazifascista rappresentano una riserva etica di straordinario valore civile istituzionale afferma il presidente che oggi ancora una volta deve fornire al paese Quella potente zia comune per affrontare insieme la fase di rilancio fiori e corone di alloro saranno deposte in solitaria in ossequio alle disposizioni dello da uno per celebrare lampi propone una bella ciao attivo dalle finestre via web oggi alle 15 confermato il Rating bbb dell’Italia con Outlook negativo nonostante i pesanti effetti del coronavirus sull’economia anche grazie al sostegno della BCE chespirali Italia di rifinanziare il debito tassi di interesse reali intorno al 0% ma anche perché la diversificate economia italiana il basso livello di indebitamento privato Il è più basso nelle G7 Apri peso dell’evento ed elevato debito pubblico un giudizio che avverte potrebbe cambiare nel caso in cui debito non puntino ribasso nei prossimi anni le reazioni dei mercati Si farà sentire lunedì dopo i diffusori passivi legate le incertezze su recovery Found in cui cammina ancora in salita improbabile una decisione prima di maggio il Consiglio dei Ministri prendendo atto di Una contrazione del 15% delle Stime del PIL del primo semestre trascinata dal emergenza coronavirus ha approvato un nuovo deck con un intervento senza precedenti la manovra spiegato il ministro dell’economia Gualtieri avrà effetti per 155 miliardi Nel 2020 25 Nel 2020 e comporta uno scostamento di 55 miliardi in termini di Maggiore indebitamento netto su quest’anno e 5 miliardi a vedere sul 2021 al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico istituzioni parti socialisaranno al lavoro anche oggi per definire le regole della classe II dell’emergenza coronavirus con il governo ha deciso Non abbassare la guardia regioni che premono per ripartire si va verso riavvio dell’edilizia pubblica dal 27 aprile mentre Manifatture camper privati dovrebbero prendere il 4 maggio 6.0 studi anche un eventuale lockdown di ritorno 6 contagi dovessero tornare a salire intanto da inizio Maggi ristorante bar potranno forse ripartire con la sforzo e l’autocertificazione potrebbe essere richiesta solo per gli spostamenti tra regioni in attesa del nuovo decreto il Veneto Milano hanno messo a punto proprio i fiati superano quota 60mila è guariti dal virus in Italia più della metà delle regioni fanno segnare un calo dei malati ma non è Lombardia e Piemonte però Occupa ancora Milano con 412 nuovi casi in calo le vittime 420 più di ieri l’indice di contagio scende a meno 007 ma serve ancora prudenza non esce il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro la curva si è piegata possiamo guardare con fiducia al futuro ma con cautela Guai a pensare che la battaglia si ha vintosperanza ed è ancora allarme nel RSA accelerano le indagini aperte nel mondo si registrano adesso 190 1861 decessi a fronte di 2709 408 casi mentre le persone guarite sono 738490 kva veramente una collaborazione storica per accelerare lo sviluppo la produzione la distribuzione del vaccino delle terapie contro il coronavirus è stata lanciata dal segretario generale dell’ONU guterres ed al direttore della MS Gabriele e dal presidente francese Macron il premier Conte alla conferenza stampa virtuale per la presente iniziativa dedica Il progetto è che ha perso la vita i nostri eroi dottori e medici il loro sforzo non sarà Fano Italia in prima fila presenti leader da tutto il mondo tranne quelli di Stati Uniti e Cina contro il coronavirus Ovvero la sua sconcertante proposta di combatterlo cognizioni disinfettante scandalizza medici aziende produttrici che si affrettano a dire di non farlo mai perché è molto pericoloso il presidefrasi sarcastiche a Malaga per Ischia stavolta di nuocere al stessa campagna elettorale libridine giornaliero dura pochi minuti Intanto negli Stati Uniti si è registrato ieri il più basso numero di decessi da tre settimane a questa parte 1258 in 24 ore un dato che tuttavia per la Johns Hopkins University non dimostra per un’inversione di tendenza tra le vittime anche una bambina di 5 mesi ed è tutto buon proseguimento di ascolto

