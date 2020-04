Ultime Notizie Roma del 26-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni Gabriella Luigi in studio dovrebbe riunirsi quest’oggi la cabina di regia sulla fase 2 dell’emergenza coronavirus si attende il nuovo decreto sulle riaperture che potrebbe essere annunciato domani ho già stasera misure in atto si alleneranno dal 4 maggio con qualche possibile anticipo per alcuni settori come l’edilizia pubblica più tardi per altri come ristoranti il comitato tecnico scientifico lavora in particolare sulle misure di sicurezza da osservare nei trasporti e sui luoghi di lavoro si profilano l’obbligo di mascherina il distanziamento sociale su treni e traghetti e Termo scanner nei terminal nuove norme in vista per i cantieri Alcune regioni anticipano le riaperture di mercati e negozi mazaya sicura nessunoordinanze alla carlona Chi abita al mare o in montagna potrà nuotare o passeggiare forse non si allontani troppo da casa il governo intanto al lavoro anche su nuovo pacchetto di misure fiscali per aiutare i contribuenti in difficoltà da inserire nel decreto di aprile allo studio sia interventi sulle compensazioni sia l’ipotesi di sospendere pignoramenti su stipendio e pensioni i debiti col fisco restano le divisioni sulle misure attese dall’Unione Europea il Partito Democratico sostiene il mese mentre Di Maio ribadisce il suo no Invitando a concentrarsi sui te Federico veri Found Il commissario europeo Paolo Gentiloni bacchetta gli euroscettici senza i provvedimenti intrapresi dall’Unione Europea gli scaffali dei supermercati sarebbero vuoti Intanto in Italia sono i malati i contagi Sono a quota 105 mila ieri il numero di nuovi contagi è sceso per il sesto giorno consecutivo in terapia intensiva Si sono liberati altri81 posti nel mondo oltre 200 mila vittime questo il bilancio della John Hopkins University 120.000 dei quali solo in Europa i contagiati sono quasi 3 milioni e accelerano i contagi negli Stati Uniti ormai quasi un milione in Germania ci sono state proteste ieri decine di persone in piazza sono state arrestate a Berlino perché protestavano controllo clown imposto per contenere la diffusione del covid-19 In Germania anche durante l’emergenza le manifestazioni sono autorizzate a patto che i partecipanti mantengano la distanza di sicurezza alcuni ieri hanno cercato di farlo sedendosi a terra indossando le mascherine Ma altri si sono ammassati e sono intervenute le forze dell’ordine andiamo in Corea del Nord un treno probabilmente appartenente al leader nordcoreano Kim jong-un è stato avvistato in una località turistica nell’est del paese come mostrano alcune foto satellitari diffuse da un sito statunitense mentre per sistemiEro sulla sua salute sulla sua lunga assenza dalle impegni ufficiali secondo alcune fonti Kim avrebbe subito un intervento cardiovascolare all’inizio di questo mese avrebbe poi trascorso la convalescenza nella provincia del Nord Pyongyang è tutto della redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

