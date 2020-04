Ultime Notizie Roma del 26-04-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale ancora Un buongiorno dalla redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio in apertura al coronavirus cabina di regia al governo per far partire la fase 2 dell’emergenza un nuovo decreto che potrebbe essere annunciato già questa sera o domani le misure in atto si terranno a partire dal 4 maggio con qualche possibile anticipo per alcuni settori come l’edilizia pubblica più tardi per altri come i ristoranti di Stato tecnico scientifico lavoro in particolare sulle misure di sicurezza da osservare nei trasporti e sui luoghi di lavoro si profilano l’obbligo di Mascherina e di stanziamento sociale su treni bus e traghetti e Termo scanner nei terminal nuove norme in vista per i cantieri Alcune regioni anticipano le riaperture di mercati e negozi mazaya assicura nessuno firmerà hoalla carlona nelle decreto di aprile è un pacchetto di misure fiscali per aiutare i contribuenti in difficoltà da inserire nel testo allo studio sia interventi sulle compensazioni sia ipotesi di sospendere pignoramenti su stipendio e pensioni per i debiti col fisco intanto a livello di contagi per il sesto giorno consecutivo il numero dei malati di coronavirus in Italia si è ridotto i contagiati e sono 105.000 per la prima volta si riduce il numero di contagiati in isolamento domiciliare in terapia intensiva Si sono liberati 71 posti letto le vittime sono 415 in linea con il dato precedente mentre i guariti salgono a 63.000 Lombardia arresta la regione più colpita dal covid-19 200 mila vittime nel mondo quasi 3 milioni contagi complessivi e accelerano negli Stati Uniti dove sono quasi un milione 53 Milaoltreoceano il presidente Donald Trump ha disertato per la prima volta al briefing quotidiano dopo le sue affermazioni choc sulle iniezioni di disinfettante in Gran Bretagna solo ieri 813 decessi il totale di oltre 20.000 il premier britannico Boris Johnson guarito tornerà al lavoro lunedì il virus dilaga in America Latina dove il contrario sono passati in poco più di 48 ore da 121000 a 150 mila i morti da 6000 7004 si lavora a Oxford alla ricerca del vaccino è Bill Gates offre il suo sostegno l’organizzazione Mondiale della sanità avverte non ci sono prove scientifiche che le persone guarite dal covid-19 siano immuni a nuove infezioni Cambiamo argomento parliamo di scuola e dei nuovi dirigenti scolastici assunti per loro si apre la possibilità di 25 ore di autoformazione sentiamo al presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacificoscolastici stava tutto sulla per i neoassunti dover invia i termini per la presentazione dei documenti e comunque si ricorda sulle 25 ore di autoformazione che possono fare neo dirigenti scolastici ore per le quali utili insieme alla Sofia per risposto tutto un pacchetto di 25 incontri in modalità a distanza per poter e formare al meglio tutte le tematiche della sicurezza la rendicontazione d’istituto alla privacy anche al covid-19 lazioni sindacali ed è un servizio esclusivo che poi per gli iscritti a Udine accompagnato anche la consulenza continua a durante non solo questo i primi anni di dirigenza Ma tu sei visto che il giorno dopo diversi dirigenti scolastici nella scuola lavoro e le tue responsabilità sono sempre più aumentate tanto più in un momento in cui si deve fare didattiche distanze lavorati che saranno anche dei veri ascoltarti questi costi vedremoimportante per i neoassunti che sono in anno di prova frequentare questi corsi per una vecchietta del proprio bagaglio professionale anche per corrispondere alle esigenze della tua formazione e alla formazione previsto dalla normativa è tutto dalla redazione e buon proseguimento di ascolto

