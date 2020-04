Ultime Notizie Roma del 26-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno procede prima del 4 maggio le attività che riaprono per adottare misure in materia di mobilità e trasporto regolare gli orari di uffici ed esercizi in corretto utilizzo da parte dei cittadini degli spazi pubblici come i parchi sono alcune delle richieste che lanci presenta al governo in vista della cabina di regia prevista oggi Acqui chiede anche indicazioni chiare inequivoche su una corretto utilizzo delle mascherine la popolazione lavoratori assicurando disponibilità Nelle farmacie ad un suffisso tra le altre richieste il integrale del sostegno finanziario per i trasporti ampliare il bonus baby-sitter e anticipare l’apertura dei campi estivi le province chiedono risorse per investire 2 miliardi defunti con cantieri subito ed entro la fine di maggio la abbott conta di distribuire in Italia 4 milioni di testo lo comunica l’azienda farmaceutica americana vincitrice del bando indetto dal governo per la fornitura di test sierologicidimostrato specificità e sensibilità superiore al 99% 14 giorni o più dopo l’insorgenza di sintomi strega nabot annunciando che in 1 migliaio di lavoratori di tutta l’Italia sarà possibile analizzare fino a 200 per l’economia delle partite IVA c’è la parte di fondo perduto che lo scorso mese è stata di €600 E questa volta dovrebbe essere aumentata 700-800 ti stanno cercando le risorse per ripartire al meglio garantendo una garantire queste risorse meno ricchi l’ho detto il viceministro dello sviluppo Stefano buffagni se gestiamo male la puoi dedurre avvertito rischiamo di rientrare e cadere di nuovo in una seconda fase del virus che incalcolabili tutto per il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

