Ultime Notizie Roma del 26-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno spaziale informa emergenza coronavirus Cala ancora e stavolta sensibilmente il numero di morti oggi le vittime sono state 260 155 meno di ieri 15 marzo non erano mai stati meno di 100 ma c’è l’inversione di tendenza degli attualmente positivi che dopo giorni di calo torna a crescere 256 unità numero che conseguenza della contrazione dei guariti leggero aumento il rapporto tra nuovi casi e tra un po’ di fatti di minimi degli ultimi giorni Intanto il governo accelera sulla fase 2 è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tra poco spiegherà in conferenza stampa gli allineamenti previsti il governo va verso la riapertura del cibo da asporto dal 4 maggio inoltre dovrebbe essere permessa l’attività motoria ma solo individuale e la ripresa degli allenamenti per sport professionistici verso la riapertura del comparto manifatturiero di quello edilela possibilità di visitare i parenti Ma no alle riunioni di famiglia conferma del divieto di spostamento tra le regioni se non per comprovate esigenze lavorative situazioni di necessità emotive di salute al momento invece è ancora aperta la discussione sulla possibilità di consentire o meno di raggiungere le seconde case e non ci presenta al governo in vista della cabina di regia per la Pace 2 alcuni richieste conoscere prima del 4 maggio riaprono per adottare misure in materia di mobilità e trasporto regolare gli orari di uffici di esercizi il corretto utilizzo da parte dei cittadini degli spazi pubblici come i parchi non ci chiede anche indicazioni chiare inequivoche delle mascherine alla popolazione lavoratori assicurando disponibilità Nelle farmacie ad un prezzo fisso tra le altre richieste l’integrale nel sostegno finanziario per i trasporti ampliare il bonus bebè baby sitter e anticipa l’apertura dei campi estivi le province chiedono risorse per investire 2 miliardi per strade Ponti con cambiali subito entro la fine di maggio la abbott conta di distribuire in Italia 4 milioni di testa lo comunica l’azienda farmaceuticavincitrice del bando indetto dal governo per la fornitura di test sierologici il nuovo test ha dimostrato specificità e sensibilità superiore al 99% 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi annunciando che in 1 migliaio di laboratori di tutta l’Italia sarà possibile analizzare fino a 200 te per ora l’economia delle partite IVA c’è la parte di fondo perduto che lo scorso mese è stata di €600 E questa volta dovrebbe essere aumentata 600-800 ci stanno cercando le risorse per ripartire al meglio garantendo che si vadano a garantire queste risorse meno ricchi l’ho detto il viceministro dello sviluppo Stefano buffagni se gestiamo male la puoi dedurre averti rischiamo di rientrare e cadere di nuovo in una seconda fase del virus che farebbe danni incalcolabili e tutto per il momento Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa