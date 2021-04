Ultime Notizie Roma del 26-04-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno della variante indiana del coronavirus è stata individuata anche in Veneto in due cittadini indiani padre e figlia di Bassano a rendere noto il presidente regionale Luca Zaia Intanto il segretario il Ministero della Salute Andrea Costa annuncia che entro il 5 maggio in Italia Allora per arrivare 15 milioni di dosi di vaccini per la federazione internazionale dei produttori delle associazioni farmaceutiche l’obiettivo di produrre 10 miliardi di danni di vaccini anti covid entro il 2021 è fattibile La Commissione Europea Avvia una azione giuridica nei confronti di astrazeneca nome dei 27 stati membri e oggi l’Italia è quasi tutta in zona gialla riaprono bar e ristoranti all’aperto sul fuoco scintille lega governo Cambiamo argomento la Russia espelle l’ha detto una valle aggiunto dell’ambasciata d’Italia a Mosca con un preavviso di 24 ore la Farnesina Considera la decisione infondata ingiusta perchésoluzione ad una legittima misura presa dalle autorità Italiane a difesa della propria sicurezza Italia aveva deciso di espellere due diplomatici russi per il caso di spionaggio in cui è stato coinvolto l’ufficiale di Marina Walter bio la cronaca Carabinieri del NAS hanno condotto una campagna di verifica livello nazionale presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-covid complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi da quelle di Maggiore afflusso rilevando irregolarità presso 173 di essi pari al 18% immediata sospensione nei confronti di 12 supermercati via siti hanno rilevato la positività alla presenza di materiale genetico del virus in 18 casi riconducibili a Carrelli cestini tastiere per il pagamento Bancomat tasti delle bilance dispositivi salva tempo per la lettura automatica dei prodotti in chiusura la procura ha chiesto l’archiviazione per l’autista dell’autocarro coinvolto nell’incidente occorso al campione paralimpico Alex Zanardi non c’è Secondo la pubblica accusa alcun nesso tra la condotta tenuta da l’autista e la determinazione del sinistro legali di Zanardidepositato opposizione all’archiviazione attribuendo proprio la condotta del camionista la manovra effettuata da Zanardi che causò la perdita del controllo della sua handbike è tutto grazie per averci seguito news e tornano la prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa