Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabri Luigi in studio Italia il voto per l’Europa ma anche per stabilire le sorti del governo retto da una maggioranza gialloverde sempre più fragile in campagna elettorale 51 milioni di cittadini chiamati alle urne mentre nell’Unione Europea si disputa anche la sfida finale tra europeisti e sovranisti in gioco tutte le poltrone europee da quelle in parlamento e la commissione fino alla bici e si butta anche per le regionali in Piemonte con la sfida chiamparino della Lega è in 3800 comuni di cui 27 capoluogo di provincia c’era una holding società che gestiva 55 punti vendita di Mercatone Uno è stata dichiarata fallita dal tribunale di Milano per lo storico marchio della grande distribuzione si trattaforse dell’ultima tappa di un’odissea iniziata a 7 anni fa era dei 1800 lavoratori che l’hanno scoperto nella notte via Facebook e WhatsApp per presidi davanti ai negozi chiusi in tutta Italia in 9 mesi 90 milioni di perdite 500 aziende fornitrici vantano crediti per 250 milioni di euro è un nuovo terreno di scontro tra i ministri Salvini è Di Maio Mi impegnerò personalmente dice leader della Lega lunedì tavolo al Ministero replica il capo pentastellato di Maio Palma d’oro di Cannes alla Corea vince il film di bon ton ad Atlantic di Matilde per il Grand Prix mentre Antonio Banderas per dolori Gloria di Almodovar e Emily B camper Little Snow di Jessica hausner vincono i premi come migliori attori attrice ai fratelli jean-pierre e Luc dardenne per il filmYoung mother il premio per la miglior regia l’Italia resta a bocca asciutta nessun riconoscimento per il traditore di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino che era l’unico film italiano in concorso lo sport in chiusura oggi si conclude il campionato di Serie A ieri i due anticipi della 38a e ultima giornata Frosinone Chievo sfida tra le due retrocesse terminata 00 Il Bologna ha battuto il Napoli al Dallara per 3 a 2 oggi apre torino-lazio alle 15 sfida di Coppa poi a seguire Sampdoria Juventus alle 18 e tutte le altre alle ore 20:30 si cercano gli accessi alle coppe europee con la Roma che in casa ho il Parma ultima partita per De Rossi con la maglia giallorossa l’Inter attende l’empoli a San Siro Il Milan è in trasferta sul campo della Spal Atalanta ospita in casa ile sfida salvezza sono fiorentina-genoa che rischiano entrambe la retrocessione Udinese Cerca la salvezza sul campo del Cagliari è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

