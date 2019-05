Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione brilla Luigi in studio saranno aperti fino alle 23 di questa sera i seggi per le elezioni europee in Italia sono 51 milioni di Italiani chiamati alle urne si vota anche per le regionali in Piemonte e i 3800 comuni di cui 27 capoluoghi di provincia la tornata elettorale non ha mai avuto così importanti connotazioni politiche con la sfida lega 5 stelle a tenere banco nel governo nuovo test per PD e Forza Italia seggi aperti anche in 21 stati europei per leggere €750 deputati oltre all’Italia si vota in Germania Francia Spagna nei giorni scorsi si è votato in Gran Bretagna Olanda Irlanda Repubblica Ceca Slovacchia Lettonia e macchia il presidente iraniano Hassan rohani ha proposto di tenere unun Popolare per il proseguimento delle attività nucleari di 6 rane lo riferisce l’agenzia irna nel 2004 chiesto al leader che a me ne hai di tenere un referendum Su questo tema si dice d’accordo ma con le lezioni di Mahmud Ahmadinejad si decise di continuare su un’altra strada occorre porre fine alla guerra economica al più presto possibile perché tu le sofferenze ricadono sul popolo ha detto a Sanremo in Irlanda Vittoria schiacciante al voto per la riforma del divorzio 82% Degli elettori ha detto sì abolendo la legge in base alla quale sono necessari 4 anni di separazione per poterlo tenere il governo si è detto pronto ad accorciare i termini l’affluenza è stata di poco superiore al 50% lo sport in chiusura calcio Serie A l’ultima giornata di campionato quest’oggi ieri gli anticipi Frosinone Chievo 00 Il Bologna ha battuto il Napoli 3 a 2più grande attesa questa sera all’Olimpico per l’ultima gara in giallorosso di Daniele De Rossi contro il Parma la fascia di capitano passerà ad Alessandro Florenzi l’ultima giornata di campionato deciderà gli accessi alle prossime coppe europee le candidate alla Champions League sono Atalanta Inter Milan e Roma per la salvezza Fiorentina Genoa e poi l’empoli contro l’Inter è l’Udinese contro il già Salvo Cagliari è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa