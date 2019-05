Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano ferlin politica in apertura pianta stabile rispetto al 2014 all’europea alle 12 Secondo i dati del Viminale su tutte le sezioni ha votato il 16,72% degli aventi diritto contro il 16,66% di 5 anni fa quando la Puerta finale era stata del 58,6% alle politiche del 2018 alle 12 aveva votato il 19,4% per le comunali da cuenta mezzo invece del 21,92% fino alle 23 oltre che per il Parlamento di Strasburgo insieme altri 21 paesi europei si potrà anche per le regionali in Piemonte in 3800 comuni di cui 25 capoluoghi di provincia la cronaca incidente mortale nel circuito di motocross cavallara in provincia di Pesaro Urbino nel corso della manifestazione del campionato italiano Senior di motocross il primo giro della prima manche è il pilota Raffaeleè caduto dopo un salto intervenuto il personale sanitario la gara è stata interrotta mazzata però è morto Federazione Motociclistica Italiana quindi annullato la manifestazione oppure andiamo in Spagna Emilio di Porto 29 anni di Napoli Nicola Iannetta di 21 anni di Salerno Dario Bordoni 25 anni e Luca ma il Conad di 22 anni di questi ultimi giorni è ancora nota la città di residenza sono in quattro giovani arrestati per la rissa nella quale stato gravemente ferito ragazzo spagnolo di 4 sono amici tra loro su Facebook e chiusura lutto nel mondo del giornalismo Vittorio Zucconi 74 anni è morto nella sua casa di Washington dopo una malattia mi ha dato notizie Repubblica un’apertura sul proprio sito con un articolo dal titolo l’uomo che viveva il giornalismo cronista e scrittore Zucconi è stato corrispondente dagli Stati Uniti per il giornale del gruppo che direttore del sito che ti capita di tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa