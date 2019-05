Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 26 maggio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura è che ti alzavi ad annunciare in Alleanza con Renault nelle prossime ore Forse già domani mattina aprendo di fatto la strada ad una possibile ingresso del gruppone l’alleanza renault-nissan Bloomberg citando alcune fonti secondo le quali L’intesa potrebbe prevedere uno scambio azionario meeting a non far sapere che il CD a dire no è convocato per domani mattina alle 8 per discutere dell’Alleanza con la politica europea frequenza stabile rispetto al 2014 alle 12 Secondo i dati del Viminale su tutte le sezioni ha votato il 16,72% degli aventi diritto contro il 15,66% di 5 anni fa la Francia finale era stata del 58,6% alle politiche del 2018 alle 12 aveva votato il 19,4% se le comunali affluenza mezzogiorno invece del xxi, 9223 Ponte del parlamento di Strasburgo insieme ad altri 21 paesi europei ed ha anche per le regionali in Piemonte e in 3800 comuni di cui 25 capoluoghi di provincia pure andiamo in Spagna ricetta di Cadice è meglio di forza di 9 anni di Napoli Nicola Iannetta 21 anni di Salerno Dario Bordoni 25 anni e Luca Bellavia d22 in questi ultimi non è ancora nota la città di residenza sono loro i quattro giovani arrestati di te Larissa nella quale stato ferito un ragazzo spagnolo t4tune amici tra loro su Facebook ancora essere francese accusati di appartenere dall’isis arrestati insieme a febbraio sono stati condannati a morte da un tribunale iracheno riferiscono giudiziarie download Avira è la prima condanna del genere per The Foreign Fighters francesi tre hanno 30 giorni per presentare appello sposiamoci negli Stati Uniti in chiusura perché almeno 2 morti e diversi feriti il bilancio causato da un tornado El Reno Oklahoma City costituisce il sindaco Allende City motel American budget Valium in è stato distrutto danneggiate anche alcune abitazioni Glicine è tutto grazie per averci seguitoazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa