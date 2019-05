Ultime Notizie Roma del 26-05-2019 ore 20:10

Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla riva studio Giuliano Ferrigno le fatture ancora l’economia è più piatti a via ad annunciare un’alleanza con Rino nelle prossime ore Forse già domani mattina aprendo di fatto la strada ad un possibile ingresso nel gruppo renault-nissan non importa Bloomberg citando alcuni punti secondo le quali L’intesa potrebbe prevedere uno scambio azionario del piviale o far sapere che le tende a dire no è convocato per domani mattina alle 8 per discutere l’alleanza con RCA andiamo in Spagna Emilio di Porto 29 anni di Napoli Nicola Iannetta 21 di Salerno Dario Bordoni 25 anni e Luca Maicon Bellavia di 22 anni di questi ultimi due non è ancora nota la città di residenza sono loro i quattro giovani arrestati per la pizza a Cadice nella quale stato gravemente ferito un ragazzo spagnolo in coma di 4 sono amici tra loro su Facebook torniamo in Italia incidenteoggi nel circuito di motocross di cavallara in provincia di Pesaro Urbino nel corso della manifestazione del campionato italiano Senior di motocross della prima manche il pilota Raffaele Mazzola è caduto dopo un salto intervenuto il chiamare sanitari la gara è stata interrotta Mazzola però è morto sapere ragione il motociclista italiana quindi annullato la manifestazione di chiusura lutto nel mondo del giornalismo Vittorio Zucconi 74 anni è morto nella sua casa di dopo una lunga malattia mi ha dato notizia Repubblica un’apertura sul proprio sito con un articolo dal titolo l’uomo che viveva il giornalismo cronista e scrittore Zucconi è stato corrispondente dagli Stati Uniti per il giornale del gruppo e direttore del sito di Radio Capital Se tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa