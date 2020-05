Ultime Notizie Roma del 26-05-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio gli eccessi della Movida da tenere a freno con gli assistenti civici proposti da bocce decaro diventano un caso che divide la maggioranza e riceve critiche anche dell’opposizione non avranno compiti di polizia per Palazzo Chigi da oggi stretta Milano sulla Movida in città sarà vietata la vendita dopo le 19 di alcolici d’asporto in bar negozi di quartiere continuano intanto a diminuire i contagi ricoveri decessi da coronavirus in Italia si lavora ancora al Decreto rilancio oggi ministri Gualtieri e vinca vedranno i capigruppo di maggioranza e opposizione titolare dell’economia riferirà anche alle commissioni riunite per il bilancio da ieri possibile intanto fare domanda per il bonus colf e badanti gli editori chiedono invece un milione di buoni da €100 da spendere in libri l’accordo politico per rifondare la giunta delnon è stato trovato la giunta guidata da Pony per il 3 in carica per l’ordinaria amministrazione sino all’elezione oggi atteso un vertice della maggioranza di governo sulla giustizia sul tavolo la riforma del CSM Bonafede tende presentare in settimana al consiglio dei ministri Intesa Sanpaolo è pronta a deliberare il prestito da 6,3 miliardi di euro chiesto da fiat-chrysler per far fronte alle difficoltà dovuta all’emergenza coronavirus il via libera oggi dal CDA della banca due gli ulteriori passaggi con Sace e il governo la Silvia Gualtieri annuncia che lo Stato disponibile Ascom investire intervenire direttamente ancora un forte incremento di contagi e decessi per coronavirus in America Latina rispettivamente più di 31000 e più di 1600 sono stati invece 530 i morti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti superando quota 98 mila stop intanto della nsa i test sull’uso del idrossiclorochina come farmaco per rottura del covid 19 dubbi sulla sicurezzae dopodomani il vertice tra Spadafora FIGC e Lega Serie A per decidere se e quando potrà riprendere il campionato di calcio 13 e 20 giugno le ipotesi resta sul tavolo anche la questione dei diritti TV dall’idea di proporre il campionato almeno in parte in chiaro alla rete dei broadcaster ancora sospese oggi il consiglio di lega Milan brutto infortunio per Ibra E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento ti ascolta

