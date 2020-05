Ultime Notizie Roma del 26-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita lei in studio sono 1502 le persone guarite nelle ultime 24 ore per un totale di 100 41981 sono i dati del bollettino della Protezione Civile con la situazione italiana alle ore 17 di ieri 25 maggio rispetto a domenica sono 1294 i positivi in meno decedute 92 persone per un numero complessivo di 32877 vittime del coronavirus in Italia 34 le persone decedute per coronavirus in Lombardia rispetto a domenica quando non erano stati segnalati decessi nessun Boom se si considera che sabato numero di morti era stato 56 sai così a 15874 il numero complessivo di chi ha perso la vita per covid sono stati invece 148 i positivi riscontriin un giorno per un totale da inizio epidemia di 87258 sarà vietato a Milano vendere bevande per la sposto dopo le 19 quanto ha detto il sindaco Giuseppe sala al termine di un incontro in prefettura con il prefetto Renato Saccone la misura dopo le polemiche in occasione degli assembramenti nel primo weekend dopo che è scattata la fase 2 gli assistenti civici non saranno incaricati di pubblico servizio la loro attività non aver nulla a che vedere con le attività a cui sono tradizionalmente preposte le forze di polizia Lo chiariscono fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione di maggioranza presente in premier Conte ministri lamorgese bocce catalfo la Presidenza del Consiglio chiarisce che i ministri interessati al progetto proseguiranno nelle prossime ore nel mettere a punto i dettagli di questa iniziativa che mira per il tramite della protezione civile a soddisfare la richiesta di Anci di poterti avere per tutta la durata dell’emergenza Sanitaria di soggetti chiamate espletare gratuitamente prestazioni di volontariato così spiegano le portiandiamo a cambiare argomento operazione antimafia dei Carabinieri del comando provinciale di Catania che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare di sequestro preventivo nei confronti di 46 persone disarticolare clan Brunetto legato a cosa nostra rappresentato dalla famiglia Santapaola Ercolano egemone in gran parte dell’area Ionica dell’area Etnea il provvedimento restrittivo emesso dal gip su richiesta della procura Distrettuale di Catania ipotizza vario titolo i reati di associazione mafiosa traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione aggravata dal metodo mafioso l’operazione denominata Young 46 arresti Today quali e domiciliari è stata eseguita nelle province di Catania Messina Trapani e Rimini E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa