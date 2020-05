romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco in studio nuovo appuntamento con l’informazione il coronavirus in Italia Milano vietata la vendita di alcolici dopo le 19 continuano a diminuire i contagi ricoveri di testi da coronavirus in Italia il numero dei nuovi positivi e il più basso dal 29 febbraio la movida divide i sindaci decaro dell’anci dice non possiamo essere lasciati ancora una volta da soli Dateci solo dunque gli eccessi della Movida da tenere a freno con gli assistenti civici proposti da bocce decaro diventano un caso che divide la maggioranza e riceve critiche anche dall’opposizione non avranno compiti di pulizia precisa Palazzo Chigi da oggi stretta Milano sulla Movida il sindaco sala Non voglio fare lo sceriffo Ma va limitato il rischio o continuano intanto a diminuire i contagi ricoveri decessi da conin Italia il numero di nuovi positivi al coronavirus è il più basso dal 29 febbraio ma sul tema di oggi ascoltiamo il commento è il parere dell’avvocato Giulio bacosi magistrato presidente di democrazia nelle regole delle regole per l’accesso profondo solo chi mi avverte Republic conquistate forza liberatoria è davvero ciclico non ha bisogno di assistenza e stare quasi spontaneamente adesso se costruzioni ma piuttosto può dipendere da uno strumento che consente di convivere in un contesto ordinato non possiamo come democrazia nelle regole sulle spese Quanto fanno senza sosta l’istituto nelle ultime ore che rivolgersi a tutti i nostri concittadini Soprattutto quelli più giovani l’estate riporta uscire a trovarci e divertirci ma occorre frenare gli stinchimuoversi con prudenza Seguendo le indicazioni che ci vengono perché abbiamo chiamato in un momento che è ancora molto difficile a decidere per voi è così eccelsa ma che si pensa alle conseguenze economiche che sto Filippi che io l’eventuale stoffa che avete la risposta di te è normale che Grava sulle spalle di tutti Nessuno scontro è come quando si imbocca una strada senza ritorno che ammette solo di proseguire senza poter volgersi indietro occorre avanzare circospetti attenti mano nella mano con chi ha più esperienza e può guidarci verso spazi aperti dove la direzionalità ti chiede consentendoci di tornare ad orientarci con Maggiore libertà e spensieratezza sia la Costituzione Ancora una volta la nostra guida non siano coloro che l’hanno scritta per noi facendo il nostro senso di responsabilità e sulle nostre disponibilità ad essere cittadini assai più che semplici legati e qualunquisti in divisa si lavora ancora al Decreto rilancio oggi ministri Gualtierivedranno i capigruppo di maggioranza e opposizione da ieri possibile intanto fare domanda per il bonus colf e badanti Intesa San Paolo è pronta a deliberare il prestito da 6,3 miliardi di euro chiesto da Fiat per far fronte alle difficoltà dovuta all’emergenza coronavirus figlie libreria Teso oggi dal CDA della banca ancora un forte incremento di contagi e decessi per coronavirus in America Latina rispettivamente di 31600 sono stati invece 530 i morti nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti superando quota 98 mila il Regno Unito riaprirà il primo giugno sto delle messe ai test sull’uso del idrossiclorochina come farmaco per la cura del covid 19 dubbi sulla sicurezza giovedì invece il vertice tra Spadafora FIGC e Lega Serie A per decidere se e quando potrà riprendere campionato di calcio 13 e 20 giugno sono le ipotesi E noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia a voi l’augurio di una buona

