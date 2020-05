Ultime Notizie Roma del 26-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione e da Roberta Frascarelli coronavirus fase 2 la proposta di Francesco boccia ai presidenti di regione il 29 aprile non ne aveva fatto tanto rumore Ma allora gli italiani stavano a casa e non si era tornati alla movida che turba i sonni di molti nella fase 2 Adesso invece il bando per aiutare 60.000 assistenti civici diventa in caso di giornata criticato da maggioranza e opposizione il ministro PD degli affari regionali appoggiato dal Presidente dell’Associazione comuni Anci Antonio decaro Pensa ai volontari per aiutare chi non ce la fa da solo come nella fase dell’emergenza più dura ma anche per far rispettare il distanziamento sociale lui va bene mascherine il divieto di assembramento ipotesi queste ultime di cui al Viminale nulla sapevano tanto che dal ministerofanno sapere di non essere stati informati preventivamente una Corto Circuito che spinge il premier Giuseppe Conte a convocare un vertice con bozza e le ministre Luciana lamorgese degli interni e Nunzia catalogo della Pina e momenti di crisi come questa il Welfare va rafforzato e si abbassano le tasse per vene importante riforma fiscale proprio per affrontare le difficoltà che abbia fronte ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla trasmissione frontiere su Rai 1 coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono stati 532 quanto emerge dai dati della John Hopkins University secondo la quale i casi sono complessivamente 1,66 milioni e decessi totali 98118 la borsa di Milano apre in deciso rialzo il MIB Segna una più una virgola 20% a 17775 punti operazione antimafia dei Carabinieri del comando provincialedi Catania che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare di sequestro preventivo nei confronti di 46 persone disarticolando il clan Brunetto legato a cosa nostra rappresentata dalla famiglia Paolo Ercolano egemone in gran parte dell’area Ionica dell’area Etnea il provvedimento restrittivo emesso dal gip su richiesta della procura Distrettuale di Catania ipotizza vario titolo i reati di associazione mafiosa traffico e spaccio di sostanze stupefacenti Inoltre estorsione aggravata dal metodo mafioso è tutto per ora Grazie dell’attenzione vi diamo appuntamento alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa