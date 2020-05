Ultime Notizie Roma del 26-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Italia viva ha deciso di non partecipare al voto sulla vicenda Open Arms ci rimettiamo Dunque l’aula non c’è stata nostro un’istruttoria seria così come aveva richiesto sia in questo caso che nella precedente vicenda Gregoretti la motivazione principale per cui Italia viva decide di non partecipare al voto risiede però nel fatto che dal complesso della documentazione prodotta non sembrerebbe emergere l’esclusiva riferibilità l’ex Ministro dell’Interno dei fatti contestati l’ho detto il capogruppo di Italia viva in Giunta per le autorizzazioni del Senato Francesco pensiamo che il metodo del dialogo si essenziale contiamo sulla porto del parlamento anche per poter ulteriormente migliorare questo decreto così ministro dell’ economia Roberto GualtieriVai sulle decreto mi lancio il nuovo decreto anti covid contiene l’impostazione per il rilancio dell’economia che il governo svilupperà con grande piano di ripresa fatto di riforme e di bisogna aspettare i dati Noi abbiamo deciso un metodo con le regioni che ci sembra quello più corretto anche nei confronti delle persone che il metodo della assoluta e totale trasparenza le regioni ci forniscono giorno per giorno i dati sui contagi e tutti i dati sanitari e il Ministero della Salute fa la valutazione dei dati quindi a metà di questa settimana si farà una valutazione sulla riapertura dei Confini regionali ho detto la ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola de Micheli ad Agorà su Raitre Noi vorremmo offrire a tutti i turisti che vengono qui gratuitamente in testa il test si è logico o anche il PCR soprattutto prevediamo per gli alberghi 1 covid Apri area dove si entri solo se siete stati non sarà obbligatorio ma sarà una nostra offerta così li preniente della Provincia autonoma di Bolzano a Rai radio 1 all’interno del programma 100 città la squadra mobile di Firenze in collaborazione con quelle di Prato e Pistoia sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Prato su richiesta della procura per attesa carico di 11 persone italiane e straniere nell’ambito di un’inchiesta sul caporalato nel settore edile gli indagati sono stati a vario titolo di reati di associazione per delinquere intermediazione illecita è sfruttamento del lavoro favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e impiego di lavoratori non in regola con le norme in materia di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Cambiano da oggi le modalità di accesso all’aeroporto di Roma Fiumicino In base alle nuove disposizioni previste dal dpcm del 17 maggio 2020 per il contenimento del contagio da covid-19 al protocollo di sicurezza sanitaria dell’Unione Europea e alle linee guidaal terminal 3 l’unico al momento operativo sia ADR possono da oggi entrare solo i passeggeri muniti di regolare titolo di viaggio e gli operatori aeroportuali vietato invece L’accesso agli accompagnatori l’unica eccezione viene fatta per i passeggeri minorenni e per i viaggiatori a mobilità ridotta novità anche per quanto riguarda i controlli della temperatura corporea con l’Impiego di Thermo scanner che vengono ora effettuati da personale del volontariato all’ingresso dell’aeroporto e non più al Gate d’imbarco è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa