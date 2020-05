Ultime Notizie Roma del 26-05-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli caso Open Arms con 13 voti a favore della relazione del presidente Maurizio Gasparri Forza Italia 7 contrari e 3 senatori che non hanno partecipato al voto la giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso appunto Open House dai 13 voti favorevoli alla relazione si contano oltre i 5 della Lega i quattro di Forza Italia Uno di Fratelli d’Italia e uno delle autonomie anche quello del senatore ex 5 stelle in Mario Michele Giarrusso e quello della senatrice 5 Stelle Alessandra Riccardi pensiamo che il metodo del dialogo si è essenziale contiamo sul porto del parlamento anche per poter ulteriormentemigliorare questo decreto così ministro dell’ economia Roberto Gualtieri in audizione tu decreto rilancio il nuovo decreto anti covid e contiene l’impostazione per il rilancio dell’economia che il governo svilupperà come grande piano di ripresa fatto di riforme e gli investimenti nel decreto rilancio o stanze ulteriori risorse e contiene misure importanti per dare la cosiddetta fase 2 con l’obiettivo duplice di affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia il numero di casi di coronavirus in Pakistan è aumentato di 1356 unità quota 57705 e i decessi sono saliti a1197 nelle ultime 24 ore Lo ha reso noto oggi il Ministero della Sanità paese allo stesso tempo altri 832 pazienti sono guariti Per un totale di 18314 persone i LEGO per di Ragusa Ivano infarinato ala 9 anni di carcere Rosario Greco l’uomo che l’11 luglio dell’anno scorso alla guida del suo SUV travolse e uccise i due cuginetti Alessio e Simone D’Alessio mentre giocavano davanti l’uscio di casa il PM Fabio D’Anna Aveva chiesto 10 anni ha Greco è stata pure confiscata l’auto il risarcimento per il comune di Vittoria che si era costituito parte civile invece avverrà il 6 aprile con un nuovo giudizio civile a settembre la scuola riaprirà ma non sarà più quella di prima studenti e docenti per ritornare tra i banchi in sicurezza dovranno adottare modalità diverse rispetto al trattato le linee guida saranno indicate nel dettaglio dalla forza delle Ministero dell’Istruzione guidato da Patrizio bianchi ma il comitato tecnico-scientifico se ne sta occupando essendo stato informato dalla ministro Lucia Azzolina facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello PacificoANIEF ha detto Innanzitutto no all’ultimo giorno quando saluto per gli studenti un rischio inutile si potrà riprendere a settembre sicurezza comitato tecnico-scientifico abbiamo chiesto di ribadire al governo come la scuola in questo momento abbia bisogno di 9 miliardi per la distanza di 55 1,5 per la scuola ma non perché ci vogliono soldi così ci vogliono soldi per poter garantire quel minimo di distanziamento sociale 2 metri quadri almeno ho una lunga ogni due metri quadrati all’interno delle classi non si può pensare di avere classi più pollaio bisogna avere delle classi con Maggiore distanza tra gli alunni gli insegnanti all’interno per fare questo Bisogna riprendere i vecchi plessi più di quindicimila uno su quattro dispersi negli ultimi 15 anni perché perché la politica dei tagli si è abbattuta verso le scuolebisogna invertire quel rapporto alunni docenti personale ATA Open tanto Appunto non solo dipendenti plessi Ma anche gli organi più insegnanti come medici e come ci ha voluto tanto più infermieri e più col più classico mese moka degli ospedali a riaprendo posti letto e terapie Intensive bisogna investire in un settore quello della soluzione al pari passo con quello della sanità non si può tutto il resto tutte le altre opzioni e ora da 45 minuti entrata scaglionato degli studenti addirittura alternanza tra didattica a distanza settembre per le scuole secondarie sono Tutti palliativi se vogliamo veramente investire in sicurezza ma anche nei sentimenti che dobbiamo In questo momento per una scelta quindi piuttosto che questo poi sindacato giustamente ha fatto

