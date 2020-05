Ultime Notizie Roma del 26-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il nuovo decreto definisce l’impostazione per il rilancio dell’economia per il dopo emergenza con un corposo mix di misure a sostegno delle imprese che si configura tre più articolati e completi per quelli adottati dai vari paesi un pacchetto di misure oltre 16 miliardi cui vanno aggiunti gli interventi sul fisico non le parole in audizione sul decreto rilancio del ministro dell’ economia Roberto Gualtieri che sottolineato come la cancellazione del saldo 2019 della prima rata Irap 2020 rappresenti un taglio alle tasse da 4 miliardi per circa due milioni di imprese di governo aggiunto Gualtieri è disposta ad integrare ulteriormente le risorse stanziate in via venerdì il primo miliardo di euro si era trasferito agli enti locali emergenza covid-19 la situazione nel mondo mentre dal medioriente arrivano i primi segni di ripartenza oggi hanno riaperto ristoranti sale ricevimenti centri sportivi vicino a mecontinua registrarsi un nuovo a forte incremento nelle ultime 24 ore sia dei montaggi sia dei morti in Brasile è solidamente secondo paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti si contano 800 vittime 11687 nuovi contagi nelle ultime 24 ore nel continente sudamericano seguono al secondo posto il letto è al terzo chiloé Cile andiamo ad Hong Kong membri congresso nazionale del Popolo a Pechino inizia l’esame finale del nuova legge sulla sicurezza nazionale la governatrice del ex colonia britannica Carrie Lam assicura che la vivacità di Hong Kong e i tuoi valori importanti come lo stato di diritto all’indipendenza giù Libertà continueranno a rimanere il comandante della guarnigione militare cinese avverte abbiamo la determinazione la fiducia è la capacità di protette della sovranità Nazionale la sicurezza gli interessi di una notizia in chiusura Andrea Bocelli chiericato che stamattina al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma ai fini dello studio coordinato la cura per i malati di covid dati senza te Infatti tra i casi positivi dicome svelato da lui stesso la scoperta 10 marzo scorso dopo aver fatto il tampone ho già li ha spiegato di non aver avuto particolari problemi Un po’ di febbre ma in pratica è stato un asintomatico contagiati anche la moglie che a sua volta ha donato il plasma ed è tutto grazie per averci seguito lendinuso tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa