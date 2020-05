Ultime Notizie Roma del 26-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno contraddici si a favore della relazione del presidente della giunta Maurizio Gasparri 7 no e 3 senatori che non hanno partecipato al voto la giunta per le immunità del Senato ha respinto la richiesta di autorizzazione a procedere per l’ex ministro Matteo Salvini sul caso Open Arms Italia viva ha deciso di non partecipare al voto sulla vicenda aveva anticipato il capogruppo Francesco Bonifazi la giunta del Senato ha votato stabilendo che Salvini ha fatto il suo dovere agito per interesse pubblico e non privato afferma il leader della Lega il nuovo decreto rilancio lo definisce l’impostazione per l’economia per il dopo emergenza per un corposo mix di misure a sostegno del prete che ti configurare più articolati e completi fatto gli adottati dai vari paesi un pacchetto di misure da oltre 16 miliardi di cui vanno aggiunti gli interventi sul disco l’ho spiegato in audizione sul decreto rilancio il ministro dell’ economia Roberto Gualtierifinendo che la cancellazione del saldo 2019 della prima rata Irap 2020 rappresenta un taglio alle tasse da 4 miliardi per circa due milioni di imprese il governo aggiunto è disposto ad integrare ulteriormente di stanziati è già venerdì il primo miliardo di euro Sara trasferito ai nostri enti locali Intanto è bufera gli assistenti civici proposti dalla ministro basta per monitorare gli eccessi della Movida scatenano una polemica con critiche dall’opposizione a parte della maggioranza non avranno compiti di polizia precisa Palazzo Chigi la ministra Paola de Micheli aggiunge che non devono avere un ruolo di controllo Fai piuttosto essere assistenti agevolatori dell’ordine pubblico da Napoli magistris riassume niente Ronde anti assembramento Ma sembra assistenza per mercati spiagge e luoghi pubblici e chiusura l’ultima notizia dopo un’infezione da covid 19 i polmoni sono a rischio per almeno sei mesi il 30% dei avrà problemi respiratori cronici è nuovo preoccupante scenario che arriva dal meeting della società italiana di pneumologia gli esiti fibrotici cioè le cicatrici lasciate sul polmone Andrea covid 19 possono comportare un danno respiroreversibile e costituiranno una nuova patologia di domani una nuova emergenza sanitaria avertelo pneumologo Luca richeldi membro del CTS è tutto grazie per averci seguito le muse e torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa