Ultime Notizie Roma del 26-05-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno senza coronavirus il bollettino di oggi l’epidemia retta sotto controllo in Italia e non c’è traccia di no mento del contagio quando ormai da più di una settimana si sono allentati ulteriormente le misure del doc da una continua a diminuire i nuovi quotidiani free rapporto con il test effettuato in sensibile calo Rispetto a ieri al minimo da inizio epidemia solo un nuovo positivo ogni 145 tamponi fatti dei 397 tamponi positivi rilevati Anzi la maggior parte sono in Lombardia i morti registrati nelle ultime 24 ore sono stati invece 78 è il nuovo decreto rilancio definisce l’impostazione dell’economia per il dopo emergenza covid con un corposo mix di misure a sostegno delle imprese che si configura tra i più articolati e completi perché gli adottati nei vari paesi un pacchetto di misure da oltre 16 miliardi sono le parole in audizione sulrilancio del ministro dell’ economia Roberto Gualtieri calzature nato come la cancellazione del saldo 2019 della prima rata Irap 2020 rappresenti un taglio alle tasse da 4 miliardi per circa due milioni di imprese il governo aggiunto Gualtieri è disposta ad integrare ulteriormente le risorse stanziate già venerdì che il primo miliardo di euro te l’ha trasferito agli enti locali emergenza covid-19 la situazione nel mondo dal medioriente arrivano i primi tempi di partenza oggi hanno riaperto ristoranti sale ricevimenti centri sportivi in America Latina continua registrarsi un nuovo sforzo incremento nelle ultime 24 ore sia dei contagi dei morti in Brasile solitamente secondo paese più colpito al mondo dopo gli Stati Uniti si contano 807 vittime 11687 nuovi contagi nelle ultime 24 ore nel continente sudamericano secondo al secondo posto il Perù è al terzo il Cile andiamo ad Hong Kong mentre il congresso nazionale del Popolo a Pechino inizia l’esame finale della nuova legge sulla sicurezza nazionale laddove un’attrice dell’ex Colonia Britannicaassicura che la vivacità di Hong Kong e i suoi valori importanti come lo stato di diritto all’indipendenza giudiziaria e libertà continueranno a rimanere Ma il comandante della guarnigione militare cinese avverte la determinazione la fiducia che la capacità di proteggere la sovranità Nazionale la sicurezza gli interessi di sviluppo della cena è tutto grazie per averci seguito Di Nunzio tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa