Ultime Notizie Roma del 26-05-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 26 maggio Buongiorno da redazione da Francesco Vitale in studio tre persone sono state fermate stanotte nelle indagini sulla strage della stresa-mottarone il gestore della funivia Luigi nerini il direttore il capo operativo del servizio la BMW si parla di un gesto consapevole la nonna rimozione della forchetta che Disattiva i freni per evitare un blocco manutentivo i medici cercheranno di studiare Stamani il piccolo Aitano l’unico sopravvissuto alla tragedia che ha fatto 14 morti il bimbo di 5 anni ha perso i genitori fratelli bisnonni oggi le loro salme dovrebbero raggiungere Malpensa per far rientro poi in Israele in una zona Bianca è rafforzata con coprifuoco a mezzanotte a restrizioni alla movida per evitare una retrocessione nel caso in cui l’incidenza dei contagi covid riseris è una delle ipotesi attese oggi sul tavolo della conferenza delle regioni il governatore Veneto Zaia non c’èfaccine tristi punta farle metà agosto la Sicilia da oggi immunizza ai maturandi il Green Park sanitario europeo sarà pronto a metà giugno dice draghi oggi a Bruxelles L’udienza nella causa dell’Unione Europea Oggi riunione del consiglio di sicurezza ONU su sollecitazione dell’Unione Europea dopo il caso dell’ aereo dirottato dalla Bielorussia per arrestare un reporter dissidente le sanzioni americane contro Mick sono in fase di discussione afferma intanto biden anche il Canada condanna l’accaduto La Bielorussia decide di chiudere l’ambasciata Siria oggi al voto per le elezioni presidenziali niente proroga del blocco di Vicenza Ferragosto una cassa scontata fino alla fine dell’anno per la grande industria Mattarella ha firmato ieri sera il decreto sostegni blindato draghi i sindacati parlano di 577 mila posti di lavoro a rischio oggi in protesta contro le regole sugli appalti previste nel decreto semplificazioni al prossimo vertice europeo di giugno si parlerà di migrazioni oltre che di Russia e Turchia lo annunciato il presidenteConsiglio Europeo Michelle draghi definisce immagini inaccettabili quello dei bambini abbandonati su una spiaggia Livi che chiedono gestione degli sbarchi equilibrato umana ed efficace lo sport in chiusura ufficialmente aperto un procedimento disciplinare contro Juventus Barcellona e Real Madrid ai tre Club che ancora formalmente non hanno rinunciato al progetto superlega Si contesta una potenziale violazione del protocollo legale per l’Europa League stasera la finale Villa United si scalda Intanto il calciomercato Donnarumma lascia il Milan Gattuso nuovo allenatore della Fiorentina oggi incontro Lotito Inzaghi e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa