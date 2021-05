Ultime Notizie Roma del 26-05-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tre persone sono state fermate durante la notte per la strage della funivia Stresa Mottarone sono il proprietario della società che gestisce l’impianto Luigi mirini il direttore il capo operativo del servizio la BMW si parla di sviluppo molto grave inquietante un gesto con sapevo le nella mancata rimozione della porchetta che Disattiva i freni di emergenza per vedere un blocco manutentivo il sistema Inoltre presentava delle anomalie che avevano portato diversi incidenti Verona stati effettuati numerosi interventi risolutivi i tre hanno ammesso le loro responsabilità il garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento con il quale avvertito formalmente la regione Campania che il sistema di certificazione di avvenuta guarigione negatività promosso dalla regione come condizione necessaria per la produzione di Monet Rivoli servizi come quelli turistici di Wedding trasporti spettacoli Viola la normativa sulla privacy Il sistema è previsto daFinanza del presidente della campagna che demanda all’unità di crisi regionale la definizione delle modalità operative e la distribuzione di Smart card il parere medico legale conferma il persistere delle condizioni di salute severe del dottor Berlusconi segnalando una prognosi di non breve durata lo ha spiegato l’avvocato Federico Cecconi legale del leader di Forza Italia insistendo nel istanza di legittimo impedimento per motivi di salute né scienza delle processo Ruby ter a Milano dedicata oggi alla decisione se tracciare o meno la posizione dell’ex premier da quella degli altri 28 imputati anche il PM Tiziana siciliano evidenzia la severità delle condizioni sia fisiche che psicologiche dell’imputato Berlusconi gli attacchi contro la Bielorussia hanno superato la linea rossa del buon senso e moralità umana lo ha detto il presidente Bielorussia Alexander lukashenko dopo le condanne della comunità internazionale per il dirottamento di un aereo di linea Ryanair a Minsk per poter arrestare l’oppositore Romano pronta Service location sostenuto di aver agito In conformità con tutte le norme internazionali bollando come una bugia assoluta il fattomilitare abbia forzato l’atterraggio del volo Ed ora torniamo a parlare di scuola lo facciamo come sempre con Marcello Pacifico presidente del sindacato hai pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto sostegno Ibis Addirittura il testo non solo non rispetta un po’ quello che ci siamo detti con le confederazioni nel fatto per la scuola di governo sul precariato Ma anche sulla mobilità Ma addirittura e pure soggettivo Perché non va ad assumere i precari il letto tutti i precari inseriti nelle graduatorie per le supplenze con diversi Ma addirittura riservalo solo una parte minima delle prossime immissioni in ruolo perché blocca il congela i costi già banditi per i concorsi questo che cosa vuol dire che il prossimo anno scolastico così come soluzioni avrà continuerà ad avere il record di precari della scuola è una scuola precaria non è una scuola giusta e non è una scuola da pronti ad affrontare ancoranon è una scuola che può rispondere alle aspettative degli italiani Ma c’è anche che può continuare a mortificare le aspettative di tante di ieri docenti incomincia però sono accorto Daniel ha detto chiaramente che bisogna trovare una soluzione semplice Chiara che porti a un reclutamento da una parte di 15 concorsi dall’altra parte di chi lavora nelle nostre scuole e a questo punto noi siamo pronti già abbiamo perso dobbiamo pensato una cinquantina di proposte emendative tra cui una molto importante è che appunto cambia sistema di reclutamento previsto ad effetto sostegni ma andando a prenderla tutti i supplenti della scuola italiana ma anche a pensare delle soluzioni per il personale educativo quindi è importante cambiare questi testi perché sennò non solo i passi che sono i grassi sono Nulli ma di fatto non si risolve il vero problemadi avere una scuola più sicura di avere una scuola Almeno precaria di avere una scuola più giusto è tutto Buon proseguimento dietro

