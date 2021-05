Ultime Notizie Roma del 26-05-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio in apertura la svolta nell’inchiesta della procura di Verbania la strage della funivia Stresa Mottarone 3 fermi tra loro il gestore prime gravi ammissioni la via me Bossi parla di un gesto consapevole nella non rimozione della porchetta che Disattiva i premi per evitare blocco manutentivo i medici cercheranno disturbare Stamani il piccolo è itana l’unico sopravvissuto alla tragedia che ha fatto 14 morti Sono in corso in tutto il territorio nazionale da parte di Natale opera di sequestro e restituzione dei vaccini astrazeneca Lotto a.b.v. 28/56 sequestrati nello scorso mese di marzo su disposizione dell’autorità giudiziaria a seguito della segnalazione riferita al caso del sottufficiale della Marina Militare Stefano Paternò morto dopo essersi vaccinato il via libera è arrivato dopo l’esito degli accertamenti disposti dalla Procura di Siracusa e seguiti dall’istituto nazionale per la salute pubblica olandese del centro nazionalControlla la valutazione dei farmaci dell’istituto superiore di sanità di Roma il garante per la protezione dei dati personali adottato un provvedimento con il quale ha avvertito formalmente la regione Campania che il sistema di certificazione di avvenuta vaccinazione guarigione che attività ha promosso dalla regione come condizione necessaria per la produzione di innumerevoli servizi come quelli turistici Wedding trasporti spettacoli Viola la normativa sulla privacy sistema è previsto da un’ordinanza del presidente della Campania che demanda all’unità di crisi regionale la definizione delle modalità operative della distribuzione di smartcard su cui saranno registrati per covid regione Ali Orlando niente blitz sui licenziamenti Bombardieri a rischio fino a 2 milioni di lavoratori la sostanza è rimasta con gli incentivi alle imprese usare la cassa integrazione fino a fine anno e senza dovere di contribuire in cambio si impegnano licenziare sottolinea il ministro del lavoro dalla vecchia di Confindustria Vicenza il blocco impedisce di ricollocare voltiamo pagina in corso l’evacuazione a titolo precauzionale si spiega del museo degli Uffizicausa della fuoriuscita di fumo intenso dalla canna fumaria della galleria lo rende noto lo stesso museo che ha deciso l’evacuazione e noi ci fermiamo qui Buon proseguimento via

