Ultime Notizie Roma del 26-05-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ethan il bambino di 5 anni sopravvissuta alla tragedia del Mottarone riaperto gli occhi il risveglio e sta proseguendo e poco fa è stato intubato ha riferito il direttore generale della Città della salute di Torino Giovanni lavalle tutta notte sono stati fermati il proprietario della società che gestisce l’impianto direttore di Capo operativo del servizio avrebbero consapevolmente evitato di rimuovere la forchetta che Disattiva i premi di emergenza per scongiurare un po’ Dopo una serie di anomalie per il procuratore Olimpia Bossi la loro è stata una scelta deliberata con di vita e non limitata a quel giorno legato a superare i problemi che avrebbero dovuto essere risolti con interventi più decisivi cambiamo il garante per la protezione dei dati personali avvertito formalmente la regione Campania che il sistema di certificazione di avvenuta vaccinazione guarigione negatività promosso dall’ente come condizione necessaria per la produzione di non è verocome quelli turistici di Wedding trasporti e spettacoli Viola la normativa sulla privacy sistema è previsto da una ordinanza del presidente della Campania che demanda l’unità di crisi regionale la definizione delle modalità operative la distribuzione di smartcard la cronaca tribunale di Milano ha deciso di non separare temporaneamente la posizione di Silvio Berlusconi da quella degli altri imputati del caso Ruby ter il processo andrà avanti Dunque per tutti gli imputati compreso Berlusconi pone con rinvio dell’udienza al 8 settembre lo stralcio per almeno 5-6 mesi era stato chiesto dai PM a causa della severità delle condizioni sia fisiche che psicologiche di Berlusconi evidenziata anche lei i piani pensano ad una perizia sulla capacità dell’ex premier di partecipare al dibattimento a causa delle sue pluripatologie e si chiude la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la sindaca di Roma Virginia raggi in relazione ad una nomina in Campidoglio da oggi infatti definitiva la sentenza di assoluzione ribadita nel dicembre scorso dalla Corte d’Appello della capitale la Procura Generale non ha presentato ricorso in Cassazione quindi la sentenza passata in giudicato un’ultima notizia in chiusura anche nelle fasi inizialidella pandemia una quota rilevante di cittadini ha continuato a manifestare un giudizio positivo per la propria vita personale il giudizio sulla situazione economica personale rimasto positivo per la maggioranza delle persone ma è peggiorato tra la autonomi lo rileva l’Istat evidenziando che emergono segnali di criticità per la situazione economica familiare che peggiora nel quasi una famiglia su tre sale dal 25,7% al 29,11% rispetto al 2019 il 66% delle famiglie italiane però giudica adeguate le proprie risorse economiche e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa