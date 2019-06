Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno e ben ritrovati all’ascolto della redazione di Francesco Vitale La Commissione Europea aspetterà fino al 2 luglio prima di formalizzare la richiesta agli Stati europei di aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per il debito sarebbe una politica e non economica secondo Salvini in dubbio il Consiglio dei ministri di oggi non ancora convocato di sicuro non si parlerà di autonomia dopo la fumata nera del vertice di ieri sera a Palazzo Chigi nessuna decisione è stata presa su Autostrade per l’Italia invece si riapre la partita di islandia previsto per oggi alle 16 l’arrivo in aula al Senato del DL crescita attesi dall’INPS risparmio delle famiglie la Corte europea per i diritti umani ha respinto il ricorso della Sea Watch per chiedergli Italia di consentire lo sbarco dei 42 migranti in mare da 13 giorni al largo di Lampedusa chiedendoil governo sicuri loro l’assistenza necessaria Salvini soddisfatto un padre e sua figlia di appena 23 mesi sono morti annegati nel tentativo di attraversare il Rio Grande per raggiungere il test Cambiamo argomento riapre stamattina la fermata Repubblica della linea a della metropolitana di Roma è rimasta chiusa 246 giorni dopo che una ventina di tifosi del rimasero coinvolti in un incidente per il malfunzionamento della scala mobile il tribunale fallimentare ha dato intanto l’okay al salvataggio di apec ieri in sciopero raggi oggi al vertice così fino discarica di Pian dell’Olmo però per Muller ha ricevuto dal congresso americano ha mandato di comparizione per testimoniare davanti alle commissioni giustizia intelligente il prossimo 17 luglio gli sarà chiesto se ha compiuto no reato di costruzione della giustizia nel dichiarare finito il suo incarico il procuratore speciale su Rossi e aveva detto di non essere riuscito a determinarlo ma non di poter essere convinto che non lo abbia fattouna riduzione del 6,9% per il gattonamento del 1,9 per l’elettricità sono le variazioni delle delle tariffe sposati che scatterà dal primo luglio in arrivo entro il 30 giugno 1,4 milioni di lettere di risposta del fisco ai contribuenti che hanno chiesto di aderire alla rottamazione ter per il saldo e stralcio riservate ai contribuenti con ISEE sotto i €20000 è la risposta alle 332000 invece alla 31 ottobre Il pianeta rischia una part-time climatica in cui ricchi hanno i mezzi per togliere la fame mentre il resto del mondo lasciato a soffrire e l’allarme di Philippe relatore speciale dell’ONU sulle estrema povertà il clima Exchange minaccia di annullare gli ultimi 50 anni di progressi potrebbe condurre a oltre 120 milioni di nuovi poveri entro il 2030 oggi a Borgo il Consiglio dei Ministri europeo dell’ambiente lo sforzo in chiusura l’Italia vola ai quarti di finale dei Mondiali femminili di calcio in corso in Francia negli ottavi le azzurre hanno battuto alcina 20 Grazie rettilial prossimo turno sfideranno l’Olanda dopo l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano e Cortina sala chiude al ritorno del Piemonte oggi flash mob a Torino contro l’esclusione è l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa