Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale puntamento con l’informazione Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio altre nove persone sono state raggiunte dalle nuove ordinanze della magistratura per la morte di Antonio Cosimo Stano pensionato 75 anni di Manduria vittima delle violenze di una baby gang dice lo scorso XXIII aprile sono coinvolti maggiorenne dei minorenni che rispondono in concorso di reati di tortura lesioni danneggiamenti violazione di domicilio aggravata Cambiamo argomento la politica scontro sull’autonomia nessuna decisione sottostrade si riapre il discorso Atlantia in Alitalia dopo di vertici notturni avvenuti uno dopo l’altro Palazzo Chigi nel governo ancora stallo cresce la tensione le intese sulle autonomie regionali e non da Matteo Salvini per il consiglio dei ministri di oggi saranno al centro di una nuova riunione mercoledì prossimo ma in dubbio anche l’arrivo nel consiglio dei ministri della legge di assestamento che Serve a evitare la procedura diTropea qualche ponte poi sottolinea che il Consiglio dei Ministri che dovrebbe essere oggi alle 18:50 non è stata ancora formalmente convocato Chissà se si fa raggiungere qualcuno anche se un ministro pentastellato di primo piano si ci sarà che probabilmente sarà preceduto da un vertice politico torniamo in Italia sono oltre 100 i provvedimenti cautelari eseguite dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli nella mattina di mercoledì 6 giugno nei confronti di presunti esponenti dei clan Contini Mallardo e liciardi un imponente patrimonio è stato sequestrato dagli uomini della Guardia di Finanza le indagini hanno visto anche la partecipazione degli agenti della vita Che misure cautelari sono state emesse dal GIP di Napoli su richiesta della procura Parliamo di sport di Buffon verso il ritorno alla Juve dagli esordi con il Parma e successi con al seguito anche lì la coppa del mondo del 2006 come Apice della carriera Le sconfitte le nuove esperienze ape regina e ora l’ipotesi di un clamoroso ritorno in bianco e nero cambiamo argomentoandiamo all’estero intervento a gamba tesa di Donald Trump anni mondiali di calcio femminile il presidente americano Infatti criticato per non aver stampato l’inno nazionale americano Megan rapinoe una delle star della nazionale statunitense che la favorita del torneo non penso che il suo atteggiamento sia appropriato ha detto il presidente nel corso di un’intervista spiegando come hai fatto che la campionessa prima della partita con la Spagna non abbia cantato the star spangled banner sono le immagini lo abbiano disturbato del resto rapinoe 33 anni ha scoperto campionato del mondo e apertamente gay non ha mai nascosto la sua posizione alla Casa Bianca di Trump definendosi una Walking in difesa dei diritti contro le disuguaglianze ed è stata proprio lei a inginocchiarsi durante l’inno come molti campioni del football americano prima di alcune partite della sua squadra dei Seattle Reign era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento chitarra

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa