Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione della Luigi in studio imponente operazione all’alba dei Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli con l’esecuzione su tutto il territorio nazionale di oltre 100 provvedimenti cautelari emessi dal gip su richiesta della procura nei confronti di appartenenti al clan Contini Mallardo Ricciardi l’indagine è stata condotta anche un rapporto investigativo della Polizia di Stato della dia contestualmente alla Guardia di Finanza ha sequestrato un patrimonio per 130 milioni di euro di beni mobili ed immobili indignazione negli Stati Uniti per una foto shock che mostra padre e figlia piccola annegati nel tentativo di attraversare il Rio Grande al confine tra Messico e Stati Uniti dove sono stati trovati morti anche una giovane donna e tre bambini uccisi Probabilmente dal troppo caldo e dalla disidratazione la Corte europea per i dirittirespinto Intanto il ricorso Dei migranti della Sea Watch che chiedevano all’Italia di poter sbarcare sono da 13 giorni al largo di Lampedusa fumata nera sull’auto nessuna decisione su autostrade stallo è forte tensione nel governo dopo due vertici notturni a Palazzo Chigi le intese sulle autonomie regionali annunciate dalla lega per il consiglio dei ministri di oggi saranno al centro di una nuova riunione mercoledì prossimo grab ancora un’incognita anche solo Approdo della legge di assestamento che serve ad evitare la procedura di infrazione Europea la lega non si sbilancia sul destino della concessione di autostrade che il MoVimento 5 Stelle chiede di revocare trapela invece una fortissima irritazione per il nuovo stop al tema autonomia I’m in chiusura parliamo di concorso a dirigente scolastico sono 3795 docenti che hanno superato le prove scrittetanto però 2900 coloro che vinceranno il concorso e quindi saranno collocati nei posti a disposizione questo perché non sono previsti docenti ne abbiamo parlato con Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF concorso le abbia dimostrato ampiamente il proprio merito e quindi anche bisogna che si costituisca nei Tribunali te lo porti a chi non sa nuotare la procedura ha messo a disposizione gratuitamente studio legale così per tutelare tutti coloro che vogliono Dipende cosa in merito all’assunzione in collaborazione con Sofia abbiamo organizzato una scuola dedicata interamente ai vincitori dell’ultimo concorsoa giocare e le strategie tutto quello che è utile per iniziare ultimamente di dirigente scolastico ruolo più importante nel mese di settembre cosa ci sono la prima riunione delle attività fino ad aggiornare il piano dell’offerta formativa dove si definiscono le canzoni di cani che si è tolto tutte le iniziative funzionali è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa